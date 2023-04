Burkina Faso: Des pickups et des V8 des terroristes bombardés

L'armée burkinabè a pulvérisé une base terroriste enfouie aux profondeurs de la forêt de Nassoumbou (Soum, Sahel), détruisant des pickups, des V8 et des munitions, a appris l'AIB mercredi auprès de sources sécuritaires.

La bataille de Nassoumbou se poursuit. Face aux prouesses des forces combattantes, l'ennemi cherche des abris plus sûrs. Mais peine perdue. Grâce aux fins limiers des services de renseignement, une base terroriste, située dans les profondeurs de la forêt de Nassoumbou, a été découverte. Les frappes de précision effectuées par les vecteurs aériens, ont permis de détruire des dépôts de carburant, plusieurs véhicules dont des pickups et des V8.

Selon nos sources, les V8 servaient à transporter les cadres et chefs terroristes. Notons aussi que des munitions et autres matériels ont été pulvérisés par les bombardements. Des opérations de grande envergure se poursuivent également dans plusieurs localités du Burkina Faso pour reconquérir l'intégrité territoriale et rétablir la paix. Les autorités militaires demandent aux égarés qui ont rejoint les groupes armés terroristes et qui souhaitent sauver leur vie, de déposer les armes. Pour ce faire, ils sont invités à joindre le Centre national des appels (CNA) par appel au 199 et par WhatsApp aux numéros +226 71 20 33 33 et +226 68 24 44 44.

Agence d'information du Burkina