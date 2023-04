Congo-Brazzaville: Prime de présence - Les Diables rouges répondent au ministre des Sports

Après l'annonce de la suppression de la prime de présence ou de participation des joueurs de l'équipe nationale par le ministre des Sports, la réaction des professionnels congolais ne s'est pas fait attendre.

Les Diables rouges ont écrit, le 11 avril, une lettre au ministre des Sports dans laquelle ils ont tenu à rappeler leur fierté de porter les couleurs de l'équipe nationale, un attachement qui n'a pas des prix à leurs yeux. « Nous aimons le Congo de tout coeur et nous sommes fiers de porter les couleurs de l'équipe nationale », ont-ils souligné, balayant d'un revers de la main toutes velléités de mercenariat.

« Nous ne venons pas pour nous enrichir au Congo mais au contraire, par pur patriotisme, nous dépensons de notre poche pour rejoindre notre sélection nationale. Puis nous partageons cette joie avec nos familles, nos proches qui vivent au Congo quel que soit le résultat car nous estimons qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir », ont-ils soutenu, en guise de réponse au contenu de la circulaire datant du 29 mars.

La note pour laquelle les joueurs se disent déçus de l'avoir appris sur les réseaux sociaux et non en interne précisait, en effet, que le statut des joueurs de l'équipe nationale de football ne saurait être monnayé, ajoutant que désormais, seules les primes liées aux performances sportives, primes de victoire, du match nul et de qualification seront payées par les services financiers du ministère en présence des représentants de la fédération. L'affirmation selon laquelle la prime de présence était octroyée sans motifs légitimes est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Les joueurs de l'équipe nationale ont mis en avant les risques du métier comme étant une raison suffisante. Pour eux, l'intensité qu'ils mettent à chaque entraînement et matches les expose à des éventuelles blessures pouvant précipiter la fin d'une carrière. Une fois la carrière terminée, ils ne servent plus à rien. « Vous nous demandez des résultats sur le terrain. Mais faites-vous le nécessaire en dehors ? Nous réclamons notre dû qui relève de nos droits. Inutile de vous rappeler qu' être footballeur est un métier où l'on consacre sa vie et son corps. Nous prenons les risques à chaque entraînement et match, ignorant qu'ils peuvent être les derniers », ont-ils commenté.

Les Diables rouges se disent ouverts au dialogue et exigent que le ministère paie leur prime de présence du dernier regroupement comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations pour montrer sa bonne volonté. La note, ont-ils signifié, a été prise après le stage.

Toutefois, ils ont rappelé au ministre les efforts qu'ils avaient consentis pendant que le pays était secoué par une crise financière. « Vous nous avez demandé de baisser nos primes. Et nous l'avons accepté pour le bien du pays. Aujourd'hui, on se retrouve avec les arriérés des remboursements, des primes du staff et joueurs et salaire du coach. Mais nous avons toujours fait de notre mieux et fait abstraction de tout cela afin de nous concentrer sur l'objectif majeur qui est la qualification pour la prochaine CAN », précise la lettre

La dernière participation du Congo à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) remonte à 2015, en Guinée équatoriale, au cours de laquelle les Diables rouges avaient terminé à la cinquième place. Ayant en ligne de mire la qualification pour la prochaine édition, les joueurs souhaitent que tous les acteurs impliqués se donnent « les moyens d'aller le plus loin pour revivre les joies de 2015 qui nous rassemblent tous et qui égaient nos supporters, notre population et notre nation », ont-ils conclu.