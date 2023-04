Congo-Brazzaville: Mairie de Pointe-Noire - Evelyne Tchitchelle rappelle l'éthique et la déontologie professionnelles

Le maire de la ville océane, Evelyne Tchitchelle, a effectué une descente, le 12 avril, dans les arrondissements Emery-Patrice-Lumumba et Loandjili, avant de la poursuivre dans les cinq autres arrondissements. A cette occasion, elle a indiqué que ce ne sera jamais par des actions désespérées que la situation financière de la ville sortira de l'ornière.

«Vous pouvez être sûrs que la lourde responsabilité qui m'a été confiée, celle de présider aux destinées du Conseil départemental et municipal de la ville de Pointe-Noire, officiellement depuis le 25 septembre 2022, exige de moi vis-à-vis de vous, franchise, vérité et sincérité, par ce que notre ville connaît des réelles difficultés sur le plan de son développement local car l'image qu'elle reflète aujourd'hui est méprisable. En considérant ainsi la dégradation criante des voiries urbaines, le manque d'éclairage public à certains endroits, la récurrente question des actes de trouble à l'ordre public et autres », a déclaré le maire. Elle a ajouté que lorsque l'économie est malade, le social court le risque d'être contaminé.

Evelyne Tchitchelle a ainsi dénoncé quelques antivaleurs constatées dans les différentes mairies d'arrondissement, à travers le recouvrement des recettes municipales, le respect des heures de travail, la délivrance frauduleuse de certaines pièces administratives, l'inconscience professionnelle et autres. « Les recettes de la mairie ne représentent pas un patrimoine familiale pour les agents de la mairie », a-t-elle signifié.

En outre, elle a exhorté les chefs de quartier, les chefs de bloc et les habitants à travailler en étroite collaboration avec les services de police et de gendarmerie en vue de dénoncer et mettre un terme au phénomène « bébés noirs», aux nuisances sonores occasionnées par les églises, les débits de boissons et le problème de l'insalubrité.

«C'est ici aussi l'occasion d'attirer l'attention des chefs de quartier qui doivent combattre les actes d'incivisme perpétrés par les habitants. Certains continuent de déverser les ordures ménagères et les eaux usées dans les caniveaux et sur la chaussée. La sécurité est l'affaire de tous, si les parents et les chefs de quartier ne dénoncent pas les fauteurs de trouble qui sont pour la plupart nos enfants, la police ne fera pas de magie pour retrouver les auteurs et les coupables des crimes. Vous ne devez donc pas continuer à protéger ces bandits, ces lions car ils finiront par vous dévorer vous-mêmes un jour », a-t-elle prévenu.

Notons qu'au cours de cette descente, le maire a assuré que le gouvernement a mis quelques moyens à la disposition de sa ville en vue de résoudre sous peu certains problèmes routiers et l'éclairage public à l'aide des panneaux solaires, fruit d'un accord de la mairie de Pointe-Noire avec une société.