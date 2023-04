Burkina Faso: Centre universitaire de Dori - L'enseignement en présentiel et à distance envisagé

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation Adjima Thiombiano a échangé avec les étudiants du centre universitaire de Dori, le jeudi 13 avril 2023 en vue de trouver des solutions pour une reprise des activités académiques.

Ouvert le 07 janvier 2018, le Centre universitaire de Dori (CUD) compte 1 800 étudiants qui sont inscrits dans cinq filières à savoir les mines, l'élevage, l'économie, les lettres modernes et la sociologie. Malheureusement ,du fait de l'insécurité, les cours ont été suspendus en mars 2022. Selon le président de l'Association des élèves et étudiants du Burkina (ANEEB) de CUD, Hamidou Amadou, les étudiants ont attendu pendant sept mois avant la reprise partielle des activités académiques en octobre 2022. « Partiellement, parce qu'il y a des filières qui n'ont pas été concernées. A ce jour, il y a des étudiants qui ont fait 14 mois sans activités pédagogiques », a-t-il déclaré. Par ailleurs, il a égrené les difficultés des étudiants du CUD qui se résument entre autres au manque d'enseignants titulaires, à l'absence de stages pour les étudiants en mine et au chevauchement des années académiques. C'est pourquoi, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Adjima Thiombiano a dit avoir été instruit par le Président de la Transition le capitaine Ibrahim Traoré de venir évaluer la situation et naturellement de trouver des solutions pour relancer les activités au CUD. Pendant près de deux heures , les étudiants ont échangé avec leur ministre de tutelle sur leurs préoccupations. A l'issue de la rencontre le ministre Thiombiano a salué le bon esprit des échanges qui ont été fort enrichissants, empreints de cordialité et de franchise. « Nous avons bien pris note des différentes préoccupations et nous allons nous atteler avec l'appui des plus hautes autorités à trouver des solutions. Notre conviction est que les activités doivent vite reprendre au centre universitaire de Dori au grand bonheur des étudiants qui ne demandent qu'à repartir dans les amphithéâtres », a-t-il fait savoir. Pour lui, il est de la responsabilité du gouverne-ment de trouver les voies et moyens pour accompagner les étudiants du CUD dans leur quête de poursuivre leurs études.

Plus de 280 enseignants à recruter

Concernant le manque d'enseignants titulaires, Adjima Thiombiano a précisé que les actions prioritaires du gouvernement de la Transition consistent au recrutement conséquent du personnel enseignant, tout grade et toute catégorie confondues au titre de l'année 2023. De ce fait, a-t-il poursuivi, le gouvernement de la Transition a autorisé un recrutement de plus de 280 enseignants-chercheurs et un quota sera réservé au centre universitaire de Dori afin qu'il puisse disposer d'enseignants permanents. Toute chose qui ,selon le ministre Thiombiano, sera un début de solution durable parce que l'une des difficultés qui minent le centre universitaire de Dori est le grand nombre d'enseignants vacataires. Hormis cette bonne nouvelle annoncée aux étudiants, Adjima Thiombinano a évoqué des solutions aux difficultés liées au retard et aux arrêts des activités pédagogiques. A ce sujet, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a proposé deux solutions majeures. En clair, a-t-il soutenu, il sera question de combiner l'enseignement en présentiel et à distance. « L'ensemble des membres du gouvernement sont engagés dans ce sens puisque nous avons entrepris des échanges avec un certain nombre de collègues et tous sont prêts à nous accompagner à rendre possibles les mesures proposées au gouvernement », a confié Adjima Thiombiano. Après la rencontre, le cap a été mis sur la visite des infrastructures pouvant accueillir les étudiants en vue de la reprise des cours. C'est ainsi que l'hôte du jour a visité les locaux du CUD réalisés par le conseil régional du Sahel mais ne disposant pas d'eau et d'électricité, la salle polyvalente et la salle multimédia de la mairie de Dori. Le ministre Adjima Thiombiano a estimé qu'en plus des locaux propres au CUD, la salle polyvalente sera retenue parce qu'elle offre une plus grande capacité d'accueil et de bonnes conditions d'études ainsi que des mesures sécuritaires pour les étudiants. A cela s'ajoute, a-t-il insisté, la salle multimédia de la mairie de Dori pour pouvoir y organiser les enseignements à distance.