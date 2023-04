Burkina Faso: Université Joseph-Ki-Zerbo - Des échauffourées entre étudiants en master et CRS

Les étudiants de la faculté Sciences de la vie et de la terre (SVT) ont manifesté, le jeudi 13 avril 2023 à Ouagadougou, contre l'application de l'article 34 de la loi portant régime général des études du diplôme de Master dans les institutions publiques et privées d'enseignement supérieur et de recherche.

Les étudiants de l'Unité de formation et de recherche en Sciences de la vie et de la terre (UFR/SVT) demandent l'abrogation de l'article 34 de l'arrêté N°2019 074 de la loi portant régime général des études du diplôme de Master dans les institutions publiques et privées d'enseignement supérieur et de recherche. A cet effet, ils ont manifesté leur mécontentement, le jeudi 13 avril 2023 au sein de l'université Joseph- Ki-Zerbo de Ouagadougou. Malheureusement, ils se sont heurtés à des éléments de la Compagnie républicaine de sécurité (CSR) avec à la clé des jets de gaz lacrymogène, des courses-poursuite, etc.

L'article 34 stipule que « la compensation entre les unités d'enseignements ne peut s'effectuer que si la moyenne obtenue dans chaque unité d'enseignement est supérieure ou égale à 07/20 ». Selon l'une des manifestantes, étudiante en Master 1, T. Y, cette loi pénalise les promotions présentes et celles des années à venir. « L'administration a fait la sourde oreille face à nos protestations. Elle a même programmé les compositions des redoublants de l'an passé sans que nous ne soyons informés. De plus, elle a fait appel aux CRS pour sécuriser la salle de composition », a-t-elle déclaré. Quant aux autres étudiants, ils ont décidé de boycotter leur composition et les forces de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes pour les repousser, a-t-elle expliqué. Lors de la manifestation, certains étudiants ont été arrêtés par les forces de sécurité, d'autres, dans la course- poursuite, se sont blessés...