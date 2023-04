Sénégal: 75 ans de sante pour tous - L'OMS et le Sénégal s'engagent pour d'autres défis

75 ans de réponse pour une amélioration de la santé des populations vulnérables : l'Organisation mondiale de la santé et le ministère de la santé et de l'action sociale du Sénégal ont renouvelé hier, jeudi 13 avril, leur partenariat pour plus d'efficacité dans la riposte.

La Journée mondiale de la santé est célébrée chaque année le 07 avril pour marquer l'anniversaire de la fondation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) créée en 1948. Pour cette édition, le Sénégal a décidé de différer la célébration. Ainsi hier, jeudi, l'Organisation mondiale de la santé (Oms) et le ministère de la Santé et de l'action sociale ont célébré cette journée sur le thème : « la santé pour tous », tout en lançant les activités de partenariat. Selon le docteur Vincent Sodjinou, chargé du bureau de l'Oms au Sénégal, depuis la création de l'Oms, le monde a considérablement progressé vers la réalisation de la vision de la santé pour tous. Ainsi, il a estimé qu' : « au niveau mondial, l'espérance de vie dans le monde, pour les deux sexes, est passé de 46 à 73 ans, les pays les plus pauvres ont enregistré les gains les plus importants pour cet indicateur ». Et de poursuivre : « des progrès considérables ont été faits dans la lutte contre les maladies infectieuses. Je pourrais citer la variole qui a été éradiquée et la poliomyélite qui est sur le point de l'être. Plus de quarante-deux pays ont éliminé le paludisme, les épidémies du Vih et de la tuberculose ont reculé et 47 pays ont éliminé au moins une maladie tropicale négligée ».

Selon le ministre de la Santé, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, le 75ème anniversaire de l'Oms est assurément donc une double occasion pour revenir sur les succès de santé publique qui ont amélioré la qualité de vie au cours des sept dernières décennies, et pour inciter à l'action en vue de relever les défis sanitaires d'aujourd'hui et de demain. Ainsi, elle a avancé : « la cérémonie de ce matin s'inscrit également dans la suite du lancement, en janvier 2023, de la 4ème génération de la stratégie de coopération entre l'OMS et le Sénégal ». Ainsi, en rappel, la ministre de la Santé a fait savoir que : «cette coopération définit les contributions attendues pour l'atteinte des objectifs nationaux de développement sanitaire en cohérence avec les Objectifs de Développement durable, tout en mettant en exergue les priorités et les interventions de l'OMS au Sénégal. De plus, elle facilite la coordination, l'harmonisation et la synergie avec les autres agences du système des Nations-Unies et les autres partenaires techniques et financiers de la santé, en prenant en compte les avantages comparatifs de l'OMS ».

Selon l'Oms par ailleurs, malgré les progrès réalisés, le Sénégal, comme tous les pays du monde, reste confronté à de nombreux défis : certains anciens, d'autres nouveaux. « L'objectif de la santé pour tous reste donc aussi important aujourd'hui qu'il y a 75 ans. Pour l'Oms, cela reste une voie essentielle pour attendre le 3ème objectif de développement durable (Odd) des Nations unies, relativement à vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge., et les 16 autres Odd à réaliser d'ici à 2030. C'est pourquoi la stratégie de coopération 2023-2026 de l'Oms avec le Sénégal est entièrement alignée sur les priorités nationales en matière de santé sur les Odd et sur les grands axes stratégiques du 13ème programme général de travail de l'Oms, à savoir la couverture sanitaire universelle, la prévention et la réponse aux urgences et la promotion d'un meilleur état de santé et de bien-être à travers les actions sur les déterminants sociaux de la santé », a fait savoir Dr Vincent.