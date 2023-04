Sénégal: Mbour - Incubation et de formation à la boulangerie et à la pâtisserie - Inauguration d'une unité d'un réseau de 11 boulangeries

Dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes, Mbour a réceptionné une unité de boulangerie, un Centre d'incubation et de formation à la boulangerie et à la pâtisserie, générateur de richesses, appartenant à un réseau de 11 autres. C'est à l'actif de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (Anpej) qui compte en financer trois, pour un coût estimatif de 500 millions de francs CFA pour les unités de boulangerie.

Une unité de boulangerie a été inaugurée avant-hier au quartier Santhie, dans la commune de Mbour, en présence du préfet de Mbour et du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (Anpej). Elle fait partie d'un réseau de 11 boulangeries disséminées à travers le pays, entrant dans la mise en oeuvre du «vaste programme de l'emploi des jeunes à partir de Centres d'incubation et de formation à la boulangerie et à la pâtisserie». Le coût estimatif des onze (11) unités est autour de 500 millions de francs CFA, pour la construction des boulangeries et les équipements.

Tamsir Faye, le directeur général de l'Anpej a rappelé le statut de l'unité de boulangerie de Mbour, faisant partie d'un réseau de boulangeries installées à travers le pays. Un projet financé, en partie, par la Coopération Espagnole et déroulé depuis 2019. A l'en croire, en 2014, onze (11) unités de boulangeries sont installées. Selon ses propos, ces infrastructures sont des incubateurs mais aussi des générateurs de richesses. Il a cité le repreneur de la boulangerie. La boulangerie de Mbour a démarré avec cinq (05) emplois directs et un (01) indirect. A Fatick, une unité a débuté avec dix (10) emplois directs. A Palmarin, c'est aussi dix (10) emplois créés.

Malgré la forte demande dans les centres urbains, le directeur général de l'Anpej a révélé l'installation d'une unité de boulangerie en milieu rural. Il explique que le projet est pour les jeunes et, avec l'augmentation du budget, d'autres boulangeries vont voir le jour. Il n'a pas exclu de rechercher d'autres partenaires, avec le départ des Espagnols, car le besoin est là, surtout dans la zone rurale, pour satisfaire les besoins en pain et en emploi des jeunes. Les jeunes ont besoin d'emplois, a-t-il dit.

Sur l'impact d'une unité de boulangerie, le Dg de l'Anpej a insisté sur les emplois directs et indirects créés. En effet, dès le début de l'exploitation, des emplois directs sont créés, en plus d'un réseau de distribution et de vente du pain. Le directeur général de l'Anpej a donné le coût estimatif de 245 millions de francs CFA pour la construction de trois boulangeries, en 2023.

Le représentant du Groupement d'intérêt économique (Gie) Darou Salam, le repreneur de l'unité, a donné les gages d'employer des jeunes mais aussi d'assurer leur formation à la boulangerie et à la pâtisserie.