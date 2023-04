Sénégal: Augmentation du budget de la campagne agricole à 100 milliards FCFA - Le oui ...mais des producteurs

Les acteurs du secteur de l'agriculture apprécient largement la décision prise par le Président de la République Macky Sall d'augmenter le budget destiné à la campagne agricole 2023-2024 à 100 milliards Fcfa. Toutefois, ils invitent l'Etat à veiller à ce que ces fonds soient attribués aux ayants droit.

En Conseil des ministres avant-hier, mercredi 12 avril, le Président de la République Macky Sall a pris la décision d'allouer une dotation budgétaire de 100 milliards Fcfa au secteur de l'agriculture pour la campagne agricole 2023-2024. Cette décision a été bien appréciée par les acteurs du secteur. « C'est une mesure qui nous apprécions, parce que l'agriculture est un pilier du développement d'un pays. Vraiment, nous saluons cette initiative du Président de la République. Cela pourra permettre de régler beaucoup de problèmes dans le secteur. Cela pourra également avoir un impact sur l'atteinte de la souveraineté alimentaire qui est visée par le gouvernement », soutient Bidji Cissé, secrétaire général de la Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs et transporteurs du Sénégal (Fnopts). Le Cncr a également approuvé cette augmentation du budget de la campagne agricole qui se profile. « Nous avons une appréciation positive de cette augmentation du budget destiné à la campagne agricole. Il était porté il y a de cela deux ans à 60 milliards, on est passé l'année dernière à 80 milliards et aujourd'hui, il est à 100 milliards.

Nous pensons que c'est une très bonne chose », se réjouit Sidy Ba, porte-parole du Cncr et par ailleurs secrétaire général du Cadre de concertation des producteurs agricoles. Toutefois, il demande à ce que ces fonds lourds de 100 milliards Fcfa soient utilisés à bon escient. « Il faut qu'il y ait un bon ciblage pour que les ayants droit puissent en bénéficier. Parce que l'Etat a fourni beaucoup d'efforts pour soutenir le monde rural et souvent ces efforts sont ratés par des intermédiaires, que ce soit autant dans le domaine des semences, des intrants que du matériel agricole. Il faut faire un ciblage pour que les bénéficiaires directs entrent en possession de ces semences et de ce matériel agricole gracieusement subventionné par l'Etat du Sénégal avec l'argent du contribuable », indique-t-il.

« LA CAMPAGNE AGRICOLE 2022-2023 EST L'UNE DES PLUS CALAMITEUSES »

Revenant sur la campagne agricole 2022-2023, le porte-parole du Cncr trouve que celle-ci est l'une des campagnes les plus calamiteuses que le Sénégal a eu a eu à connaitre aussi bien en termes de rendements que de revenus des producteurs. « On avait enregistré des pluies précoces l'année dernière et il avait énormément plu. Mais les rendements n'ont pas suivi. Les récoltes en arachide, en niébé et en mil sont médiocres. Présentement, le volume total commercialisé dans le circuit officiel n'a pas atteint les 300 mille tonnes coques, alors qu'on avait dit qu'il y avait une production estimée à 1 million 800 mille tonnes. Où se trouve donc le gap de 1 million 200 mille tonnes ? », s'interroge-t-il. Selon lui, même les huiliers tous réunis n'ont pas pu collecter plus de 30 mille tonnes. « Ceux qui ont eu à tirer leur épingle du jeu, ce sont les exportateurs qui ont eu le flair d'entrer très tôt dans le marché et d'acheter une bonne partie de la production », a-t-il relevé.