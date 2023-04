Sénégal: Saint-Louis- Programme national de dotation en tenues scolaires des élèves - Un premier lot de 494 368 tenues pour les établissements publics

Les autorités académiques de la région de Saint-Louis ont réceptionné hier, jeudi 13 avril, un premier lot de 494 368 tenues scolaires de l'autorité administrative dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme national de dotation en tenues scolaires des élèves des établissements publics.

Chaque élève aura deux tenues et cela permettra un idéal d'équité, d'égalité et d'harmonisation sociale au niveau des écoles et établissements scolaires, de l'avis de l'adjointe au Gouverneur de Saint-Louis en charge des affaires administratives, Mme Fatou Moctar Fall, qui a saisi l'occasion pour inviter les élèves à en prendre bien soin et à les entretenir.

En présence des inspecteurs de l'Éducation et de la Formation des différentes circonscriptions de la région de Saint-Louis, des parents d'élèves, des représentants de syndicats d'enseignants et des responsables de la Chambre des métiers, l'adjointe au Gouverneur de Saint-Louis chargée des affaires administratives, Mme Fatou Moctar Fall, a remis un lot de 494 368 tenues scolaires entre les mains de l'Inspectrice de l'Académie de Saint-Louis, Mme Adjara Sy Diagne. La cérémonie de remise symbolique a mobilisé des élèves de quelques écoles élémentaires du Département de Saint-Louis qui n'ont pas manqué d'exprimer toute la joie qui les anime. Ces tenues ont été acquises dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme National de dotation en tenues scolaires des élèves des écoles et des établissements publiques.

« Ce Programme est initié par l'État du Sénégal pour permettre un idéal d'équité, d'égalité et d'harmonisation sociale au niveau des établissements scolaires. Chaque élève dispose de deux blouses. Ce Programme présente aujourd'hui beaucoup d'avantages pour nos établissements au-delà même de l'aspect reluisant, nous pouvons noter aussi un avantage pédagogique pour la discipline, la rigueur et le comportement au niveau de la classe, mais surtout des avantages sur le plan sécuritaire parce que chaque élève peut être identifié suivant l'Inspection à laquelle il appartient », a rappelé l'autorité administrative. Mme Fatou Moctar Fall en a profité aussi pour inviter les élèves à prendre soin de ces tenues scolaires et à bien les entretenir et aux parents d'élèves de contribuer dans l'éducation des élèves. « L'État du Sénégal a fait son devoir envers les élèves en leur permettant d'avoir ces tenues gratuitement. Donc nous lançons un appel aux parents d'élèves d'être redevables à cet État qui ne ménage aucun effort pour permettre à leurs enfants d'accéder à l'éducation de manière équitable et égale », a-t-elle fait savoir. Le dispatching de toutes ces tenues scolaires sera à la charge de l'Inspection d'Académie de la région.