Madagascar: Trail - L'UTOP et le Grand Raid, main dans la main

Les bonnes nouvelles s'enchaînent ! L'UTOP confirme son ambition d'être une course de référence aux niveaux régional et international.

L'association vient de conclure un accord de partenariat avec l'association Grand Raid de la Réunion. Les deux associations ont confirmé le partage de plusieurs valeurs communes, notamment l'approche non lucrative et bénévole de l'UTOP, la volonté de participer au rayonnement de Madagascar aux niveaux régional et international et l'appropriation par les populations locales de ces événements. Les signatures de partenariat se sont tenues mardi dernier, entre le président de l'Association Grand Raid, Pierre Maunier, le président de l'UTOP, Rivo Andriamanalina, et le représentant du Royal Raid, Armand Sautron.

Grâce à ce partenariat, iI a été convenu que les champions réunionnais, hommes et dames du Trail de Bourbon, seraient invités à participer à l'une des courses de l'UTOP. Réciproquement, les champions malgaches de l'Ultra Solo 126 km, Hommes et Femmes, seront invités à participer au Trail de Bourbon. Les champions, premiers au scratch, choisiront entre le Master 100 de l'UT4M et le Trail de Bourbon, tandis que les deuxièmes au scratch homme et dame prendront les deux autres invitations.

Plus de 2000 inscrits

La 14e édition du trail UTOP a enregistré un record de 2 000 inscrits contre 1 813 l'an dernier. Cet effectif confirme que l'UTOP est l'événement sportif le plus important à Madagascar en termes de nombre de participants jusqu'à présent. Les inscriptions sont par ailleurs prolongées jusqu'à dimanche 16 avril mais cette fois-ci avec une pénalité de 20%. « Les inscriptions reçues mais dont le dossier est incomplet, à condition que le paiement ait été reçu à temps, vous avez jusqu'au 16 Avril pour compléter votre dossier sans majoration.

Pour les dossiers reçus mais dont le paiement n'a pas été effectué à temps le mardi 11 avril à minuit, la pénalité de 20% s'applique. Au-delà du 16 Avril, seules les inscriptions tardives sur le fun run et le zaza trail seront possibles », peut-on lire dans le communiqué de l'association. Les différentes courses se dérouleront les 12, 13 et 14 mai prochains.