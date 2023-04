Madagascar: Joanne Radao - Fety, son premier EP, sort ce jour

Ce mini-album contient 5 titres aux sonorités afrobeat qui ont été enregistrés entre Paris et Bruxelles.

Dans ce projet, l'auteure-compositrice et interprète franco-malgache rend hommage à ses racines, en alliant parfaitement musiques traditionnelles et modernité.

Amitiés, amour, quête et acceptation de soi ainsi que les contes malgaches et l'avenir de la planète sont autant de sujets qui lui tiennent à coeur. La jeune artiste les aborde avec finesse et poésie sur des sonorités festives et lumineuses dans les 5 titres de ce projet.

Composé en plein confinement, il répond à une furieuse envie de vivre pleinement, de se réjouir, de danser, de s'exprimer, de se réunir et s'oublier, bref de faire la fête d'où le choix du titre « Fety ».

Il s'agit d'un projet dans l'air du temps, pour lequel elle s'est soigneusement entourée, notamment du producteur Vito Bendinelli, de Guillaume André, l'ingénieur du son de Maître Gims et de Sexion d'Assaut, ainsi que de Peter Soldan et de Stromae ; sans oublier, Rajery le prince de la valiha.

Grâce à sa signature vocale unique et sa sensibilité, elle réinvente la World Music tout en finesse. Outre sa voix de velours, c'est cette identité forte qui lui a permis de collaborer avec de grands musiciens. Elle a, par ailleurs, déjà fait la première partie d'artistes comme Emeli Sandé, entre autres.

L'artiste poursuit ainsi sur sa lancée dans sa carrière musicale. Il n'y a pas si longtemps, le 8 mars dernier, la chanteuse et musicienne a sorti le single « De bois et de fumée » alors qu'elle avait sorti son tout premier single le 18 janvier de cette année.

* EP : sigle du mot anglais extended play qui signifie durée étendue, désignant un disque d'une durée plus longue que celle d'un « single » et plus courte que celle d'un album.