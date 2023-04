Afrique: Bank of Africa / BRVM - Du bon cru dans les coffres de BOA Niger

L'année 2022 a marqué le démarrage d'un nouveau Plan Triennal (2022-2024) pour le groupe BANK OF AFRICA, qui a débuté dans un contexte difficile.

Le Niger présente des facteurs défavorables tels que : Situation sécuritaire difficile, économie vulnérable aux aléas climatiques, pays enclavé et dépendant du Nigéria mais également il présente des forces comme la découverte de gisements d'uranium et de gaz, l'initiative agricole 3N appuyé par le Millenium Challenge Account, le lancement de plusieurs projets structurants dont le Barrage hydroélectrique de Kandadji, la construction d'un oléoduc vers le Bénin avec le CPNC, et la construction d'un aéroport à Diffa. Tenant compte de ses différents facteurs, la BOA Niger a comme challenge, le réaménagement du service de la dette à 39% des niveaux plus soutenables.

Le démarrage imminent de la production de pétrole au Niger constitue une bouffée d'oxygène supplémentaire pour la relance de l'économie nationale. Au courant de l'année 2022, la BOA est passée à la vitesse supérieure en procédant à la signature d'un accord de partenariat avec le PIMELAN pour le financement des chaines de valeur agricoles. L'offre des produits à destination des Particuliers et celle de digitale pour faciliter le Trade inter-pays BOA («TRADE EXPRESS » ont été également enrichies.

Robustesse du portefeuille

En matière de principaux indicateurs financiers entre 2021 et 2022 la BOA Niger a connu un bilan total de 356 milliards 378 millions de FCFA en 2021 contre 357.509 millions de FCFA en 2022 soit une hausse de 0,3%. On note une hausse de 5,3 % sur les fonds propres avec 41.969 millions de FCFA en 2021 contre 44.173 millions de FCFA en 2022. Le produit net bancaire a connu une légère baisse de 1,5%, en 2021 un chiffre de 24.995 millions de FCFA, alors qu'on compte 24.624 millions de FCFA en 2022. Le résultat net de la banque encourt une augmentation de 7,8% avec 9.397 millions de FCFA en 2021 et 10.134 millions de FCFA pour l'année 2022.

La BOA Niger est le numéro 2 en termes de dépôts et de crédits. Un challenge accompli progressivement par la banque qui souffrait d'un déficit de dépôts. Un saut de l'avant a été effectué grâce à une bonne gestion du portefeuille. Une Croissance des dépôts, résultante d'une bonne politique envers sa clientèle, surtout en faveur des dépôts non-rémunérés : 15,1% PDM (-0,9 pts). Un mix des dépôts en amélioration à 67% de dépôts non-rémunérés (vs 65% en 2021). La baisse du crédit est du à la diversification du portefeuille en faveur des PME, 14,3% PDM (-1,7 pts). : Le volume de transactions diminue de 14% suite à la mise en place de nouvelles règles de conformité sur l'USD.

La baisse du poids des crédits s'est faite en faveur des titres qui passent à 33% du total bilan. La hausse des dépôts a permis de réduire le recours à l'interbancaire. En hors bilan, le taux s'accroit fortement aux alentours de 46,7% soit 94,3 milliards de FCFA. En performance financière, la BOA Niger affiche un résultat en hausse de 7,8%, porté par la maitrise des frais généraux et l'amélioration du cout du risque. On note aussi une hausse de la marge bancaire (+5,0%), malgré la baisse des encours de crédits, essentiellement du fait de la baisse du coût des ressources (-14%) et à aux revenus sur titres.

Plein effet de la transformation bilancielle en 2023 : Baisse des commissions (-14%) à cause du recul de l'activité de change (-32%) suite à la mise en place de nouvelles règles de conformité qui ont fortement impacté l'activité (USD) sur six mois. Le PNB baisse légèrement (-1,5%) à 24,6 Milliards FCFA.

Le coefficient d'exploitation demeure à un niveau maîtrisé de 48,7% grâce à la quasi stagnation des charges générales d'exploitation, le RBE baisse de -3,4%. Les efforts continus sur le recouvrement et une conjoncture plus favorable ont permis d'afficher un coût du risque en forte baisse (-62%), et un taux de couverture en amélioration. Le volume d'échange mensuel moyen est en hausse de 19,4% en 2022 : 41 842 titres contre 35 053 titres en 2021.

Une performance du titre BOA- NIGER

La performance du titre de BOA-NIGER est en ligne avec les performances de la banque qui affiche un P/E de 7,4x au même niveau que le marché ; et le maintien d'un fort niveau de rendement du dividende supérieure à11%. L'AGO du 30 mars 2023 a voté un dividende de 8.580 millions FCFA, en hausse de 8,2% en ligne avec la croissance du résultat Net. La mise en paiement sera effective à compter du 25 Mai 2023.

Conformément à ses objectifs stratégiques, les opérations de Trade de la BOA se sont également fortement développées, avec des volumes en croissance de +12,6% sur l'année pour les 6 banques cotées. Les dotations nettes pour risque, quant à elles, s'affichent en retrait de -9%, permettant de maintenir un niveau bas de coût du risque à 1% des encours moyens de crédits. Après le passage de la pandémie de Covid 19 qui a négativement impacté l'économie mondiale, la guerre russo-ukrainienne donne du plomb dans les ailes du système financier mondial, entrainant avec elle, de fortes pressions inflationnistes. L'environnement économique dans la zone UEMOA paie les frais avec le passage d'un palier de 2% à 3% en 2020 à un palier de 7% à 12%. Ce niveau devrait rester élevé en 2023 selon les prévisions. En dépit de ces éléments conjoncturels combinés, la BOA Niger a su tirer son épingle du jeu, profitant des belles perspectives prometteuses de l'économie nigérienne du futur.