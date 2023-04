Sénégal: Coupe du Sénégal - Les Gazelles de Bignona battent l'AS Douanes (1-0) et se qualifient pour les 16es de finales

Dakar — Les Gazelles de Bignona, équipe de Nationale 1, ont éliminé, jeudi, l'AS Douanes (Ligue 1), de la Coupe du Sénégal, en s'imposant sur le score d'un but à 0, à l'occasion des 32es finale.

Les cinq autres équipes de la Ligue 1 qui ont joué le même jour ont assuré leur qualification pour les 16es de finale. Il s'agit du Guédiawaye FC qui a largement dominé, 6 buts à 1, l'Olympique de Ziguinchor, du Stade de Mbour, vainqueur 3-0 l'Olympique de Kédougou.

Dakar Sacré-Coeur s'est imposé sur le même score (3-0) devant ASSUR. Le CNEPS Excellence, lanterne rouge de la Ligue 1, a gagné 1-0 face à Cayor Foot. L'AS Pikine s'est défaite des Gazelles de Kédougou sur le score de 2 buts à 0.

Les équipes de la Ligue 2 s'en sont également bien sorties. Quatre des sept clubs engagés se sont imposés : HLM qui s'est qualifié pour les 16es de finale après sa large victoire de 5 buts à 1 face à Avenir de Dakar ; Amitié FC a réussi à se défaire de Renaissance FC à l'issue des séances de tirs au but (5-4), après un score nul et vierge au terme du temps réglementaire ; l'US Ouakam et l'Ajel de Rufisque ont respectivement sorti Karang (3-0) et Jolof OC (1-0).

Demba-Diop s'est fait éliminer par Yeggo aux tirs au but, 6-5, après un match nul d'un but partout à l'issue du temps réglementaire. De même que DUC et Mbour petite côte battus respectivement par l'UGB (1-0) et l'Olympique de Ngor (1-0).

Les matchs des 32es de finale de la Coupe du Sénégal prennent fin vendredi avec les rencontres Don Bosco-Keur Madior et Goudiry SC-Casa Sports.