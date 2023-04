Afrique: Construction de quatre centrales solaires - L'IFC et le groupe OCP consolident leur partenariat avec un prêt de 100 millions d'euros

L'Ifc (International Finance Corporation) et le Groupe Ocp, leader mondial sur le marché des engrais phosphatés, consolident leur partenariat dans le cadre d'un accord de « prêt vert » pour la construction de quatre centrales solaires.

Selon un communiqué de presse, ces centrales alimenteront les activités industrielles d'Ocp au Maroc, et permettront ainsi au groupe de réduire son empreinte carbone et d'accroitre sa production d'engrais verts.

«Dans le cadre de cet accord, annoncé lors de l'« International Monetary Fund Spring Meetings », événement organisé par la Banque mondiale à Washington, l'Ifc accordera au Groupe Ocp un prêt de 100 millions d'euros pour la construction de centrales solaires dans les villes minières de Benguérir et de Khouribga, abritant les plus grandes réserves de phosphate du Maroc », lit-on dans le document.

Les quatre centrales auront une capacité combinée de 202 Méga Watts (MW) et fourniront de l'énergie propre directement aux sites industriels d'Ocp. Le projet sera mis en oeuvre par « Ocp Green Energy S.A. », filiale d'Ocp créée en 2022, pour développer et mettre en oeuvre les activités de production d'énergie renouvelable du groupe.

« Un « prêt vert » est un financement pour la réalisation des projets où les avantages sont évalués et mesurés par rapport aux objectifs environnementaux fixés. Ce projet fait partie intégrante du Programme d'investissement vert de 13 milliards de dollars du Groupe Ocp qui vise l'accroissement de la production d'engrais verts en faisant levier sur les énergies renouvelables. Il permettra de réduire les émissions du Groupe d'environ 285 000 tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone (tCO2e) par an », précise-t-on.

« Cet accord sans précédent souligne notre engagement en termes de transition agricole mondiale. Investir dans des énergies renouvelables fiables et compétitives est un pilier clé du plan d'investissement d'OCP pour atteindre nos objectifs ambitieux en matière d'engrais verts durables », a déclaré Mostafa Terrab, Président-Directeur général du Groupe Ocp. « Ce prêt témoigne également du partenariat solide que nous bâtissons avec l'Ifc et de l'alignement de nos institutions sur les défis mondiaux de la sécurité alimentaire et du changement climatique », souligne le Pdg du Groupe.

« Nous sommes fiers de soutenir les efforts du Groupe Ocp en vue de réduire ses émissions et verdir sa production d'engrais en Afrique» a déclaré Makhtar Diop, Directeur général de l'Ifc. «Les changements climatiques et la sécurité alimentaire sont profondément interconnectés. Avec cet investissement, nous contribuons à construire un système alimentaire plus durable et sécurisé pour l'Afrique et pour le monde entier », a-t-t-il ajouté.

En 2021, ajoute la même source, l'Ifc a accordé au Groupe Ocp un prêt de 100 millions de dollars pour soutenir sa filiale, Ocp Africa, afin d'accroître la disponibilité de ses engrais sur le continent et d'améliorer la formation aux bonnes pratiques agricoles en Côte d'Ivoire, en Éthiopie, au Ghana, au Kenya, au Nigeria, au Sénégal et en Tanzanie. L'IFC a également accompagné Ocp en 2022 dans son processus d'obtention de la certification Edge (Economic Dividends for Gender Equality) pour la diversité des genres au travail.