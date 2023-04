Sénégal: Thiès - 80 jeunes formés à des métiers du sport reçoivent leurs parchemins

Thiès — Quatre-vingt jeunes migrants de retour et potentiels migrants ont reçu jeudi à Thiès leurs parchemins, après plus de deux mois de formation à des métiers du sport.

Retenus sur 500 candidatures, les jeunes venus de différentes parties du pays ont démarré le 8 février leur formation en management et marketing du sport, en techniques de design et infographie du sport, en moniteur de sport pour le basket, et pour le volleyball.

Dénommée "Retour vers de nouvelles opportunités - Les métiers du sport", cette session de formation s'inscrit dans le cadre du projet "RECOSA-Perspectives via la coopération Sud-sud", de la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur (DGASE) en partenariat avec la GIZ, et SEED Project, basé à Thiès.

De grands noms du basket comme l'ancien entraîneur de basket Abourahmane Ndiaye Adidas, Amadou Gallo Fall, Joseph Lopez, en plus de l'entraîneur de l'équipe nationale de football Aliou Cissé ont assisté à la cérémonie de remise des attestations.

Partageant leurs expériences respectives, ils ont motivé les jeunes, les poussant à l'esprit d'initiative et d'entreprenariat, dans un écosystème sportif propice, avec la perspective des jeux olympiques de la jeunesse que le Sénégal va accueillir en 2026, la possible organisation de la coupe d'Afrique de basketball, etc.

Ils les ont invités à s'armer d'ambition, de valeurs comme le sacrifice, le courage et l'humilité.

Pour Maguette Seck, qui représentait la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur, le projet RECOSA vise à intégrer les migrants de retour, via le sport, dans un contexte où Thiès, à l'image d'autres régions du pays, fait face à une recrudescence de l'émigration clandestine.

"Rentrez avec ce bout de papier que vous avez, faites quelque chose avec", leur a lancé Amadou Gallo Fall, les invitant à travailler ensemble, tout en les assurant de la disponibilité de SEED Project à continuer à les encadrer.