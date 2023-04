Ile Maurice: Séjour illégal - Une touriste indienne dans un abri pour femmes

Plusieurs unités ont été à pied d'oeuvre pour la retrouver. Cette Indienne, âgée d e 43 ans, est arrivée à Maurice avec un visa touriste pour seulement cinq jours, du 5 au 10 avril. Elle s'est retrouvée en situation illégale à Maurice et elle n'a plus d'argent pour retourner en Inde. Le Passport and Immigration Office (PIO) a finalement pris la décision qu'elle soit hébergée dans un abri pour femmes à Rose-Hill.

Le 10 avril, le gérant d'une guest house à Mahébourg a fait une déposition au poste de police de la localité, signalant que l'Indienne est portée manquante. Elle y séjournait depuis son arrivée. Après s'être renseignée, la Police du Tourisme (PDT) a découvert que la ressortissante indienne se trouvait à l'hôpital de Mahébourg. Le personnel médical a confirmé qu'elle avait été transférée à l'hôpital de Rose-Belle. Le 11 avril, le gérant a été contacté par la police pour lui dire qu'elle avait bien été à l'hôpital mais qu'elle n'y avait pas été admise. Comme elle n'est pas revenue à la guest house, la PDT a, à nouveau, été alertée. Cette fois-ci, la police a eu des renseignements que l'Indienne s'est rendue au poste de police de Pope-Hennessy et la PDT de Port-Louis Metropolitan a pris l'affaire en main.

Billet retour en suspens

Interrogée sur sa fuite, elle a expliqué qu'elle était arrivée dans l'île avec un visa touriste pour une période de cinq jours, le 5 avril, et qu'elle devait regagner la Grande-Péninsule le 10 avril. Comme elle est en situation irrégulière à Maurice, la PDT a transféré l'affaire au PIO. Un officier de la PIO a confirmé qu'elle dit la vérité sur sa situation ; la décision de la rapatrier a été prise car son visa est bel et bien expiré. Un officier de la PIO à l'aéroport a fait les formalités afin de lui reconfirmer un billet retour pour l'Inde. Comme elle n'avait que la somme de Rs 5 125 et 35 livres sterling sur elle, elle ne pouvait pas payer son billet retour.

En attendant que les démarches administratives soient faites pour son rapatriement, elle a séjourné dans une autre guest house à Mahébourg. Le 12 avril, la police de Mahébourg l'a informée qu'elle se comportait mal car celle-ci avait été avisée par le gérant de cette guest house. La PDT ayant repris le cas en main, elle a été transportée à l'hôpital de Mahébourg pour des tendances dépressives et y a reçu des médicaments.

Informé de cette situation, un représentant du haut-commissariat indien à Maurice a expliqué qu'il n'interviendrait pas dans cette affaire. Résultat : l'Indienne se retrouve dans un abri pour femmes jusqu'à qu'un bon samaritain lui paie son ticket retour en Inde.