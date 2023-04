Ile Maurice: Curepipe l Me José Moirt - «Beaucoup de zones d'ombre autour de la rénovation du Forum»

Où sont passées les Rs 7 millions d'argent public engagées dans la rénovation du Forum à Curepipe ?

Une question qui intrigue les membres de Linion Pep Morisien (LPM) et que Me José Moirt a voulu mettre en avant lors d'une conférence de presse, hier, à Rose- Hill. Ce dernier est revenu sur les dates et les circonstances de l'attribution d'un contrat à Synergy Consulting Ltd. Tout a commencé en juin 2015, où un appel d'offres pour la rénovation du forum a été lancé. «Le 3 juillet 2015, le conseil a approuvé ce contrat et lors du conseil municipal de janvier 2017, le Chief Executive a déclaré que ce projet a été annulé.»

Selon Me Moirt, plusieurs facteurs ont été évoqués pour que ce projet n'aille pas de l'avant. Parmi, une question de fonds ; alors que celui-ci devait coûter environ Rs 135 millions, la municipalité n'avait que Rs 40 millions, ou encore que le site du Forum. devait faire partie de la phase 2 du projet de métro, entre autres. Ainsi, au début de 2017, Hans Margueritte, conseiller de la ville, était présent quand ce sujet a été mentionné, avance Me Moirt. «Or, en novembre 2017, Hans Margueritte, devenu le maire de Curepipe, a dit que la municipalité est revenue sur sa décision et compte aller de l'avant avec le projet du Forum. Cela, à la suite d'une réunion tenue le 21 septembre 2017. Mais quand cette décision a-t-elle été prise ? Il n'y a pas de minutes.»

Déposition prévue à l'ICAC

S'ensuivent alors les dépenses allouées à la compagnie Synergy Consulting Ltd. «Les sommes ont même été payées en deux tranches pour un montant de Rs 7 millions. Mais comment payer une compagnie alors que le contrat a déjà été résilié ? À mai 2022, le maire déclare que cette somme a déjà été payée et que la municipalité va de l'avant avec le projet du Forum. Mais cette zone sera utilisée pour la phase 2 du métro. En tout cas, il y a plusieurs zones d'ombre et nous ne voulons pas qu'il y ait cover-up dans cette affaire.» Raison pour laquelle l'équipe de LPM compte se rendre à l'Independent Commission Against Corruption (ICAC) ce matin pour y déposer tous les documents en sa possession sur cette affaire. Surtout, avant la dissolution des conseils municipaux prévue le 13 juin.

De son côté, Mirella Chauvin s'est appesantie sur les problèmes des habitants de Beau-Bassin/Rose-Hill. Passant des nids-de-poule aux problèmes des tuyaux de la Central Water Authority, ou encore ceux liés à l'éclairage, elle soutient qu'il est grand temps qu'il y ait du changement au sein des municipalités, «surtout en l'absence du feel good factor». Elle milite pour que les concerts ou activités sportives puissent se tenir dans la cour du Plaza, comme cela a été le cas dans un passé pas trop lointain. Elle est aussi revenue sur les cas liés aux jeunes et s'interroge sur l'absence du ministre de la Jeunesse. «Jamais il ne monte au créneau quand il y a des problèmes liés aux jeunes. Quand on parle de familles décimées par la drogue ou la violence. Il est où le ministre ?» L'ancienne mairesse des villes soeurs pointe aussi du doigt l'attitude du speaker à l'Assemblée nationale, «qui bafoue le Parlement. Ce n'est pas possible d'être aussi méprisant envers les élus du peuple».

Quant à Jean-Claude Barbier, il espère que le Premier ministre ne trouvera pas d'excuses pour ne pas accorder les municipales. «Rodrigues en plein Covid-19 a tenu des élections.» Il a aussi encouragé les députés de l'opposition à démissionner en bloc. En tout cas, LPM donne rendezvous à toute la nation, le 1er mai pour son rassemblement à l'auditorium Octave Wiéhé à Réduit, à 9 h 30.