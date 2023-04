Ile Maurice: Concurrence - Bamyris Motors Ltd renonce aux frais de cotation de Rs 2 000

La Competition Commission a récemment mené une enquête suite à des allégations selon lesquelles Bamyris Motors Ltd, concessionnaire exclusif des véhicules Hyundai, imposait des frais de cotation de Rs 2 000 pour fournir les tarifs des pièces de rechange d'origine de la marque.

La Commission a estimé que ce comportement pourrait nuire à la concurrence, car il pourrait entraîner une hausse des prix pratiqués par les garages privés. Les propriétaires de véhicules seraient également impactés puisqu'ils paieraient plus cher pour les réparations.

Pour résoudre ce problème de concurrence, Bamyris Motors Ltd s'est engagé à ne plus imposer ces coûts et à en informer ses clients via la publication d'un avis sur son site web. La Competition Commission a accepté les engagements pris par Bamyris Motors Ltd.

L'enquête a été lancée en décembre 2021 par la Competition Commission, qui avait des motifs raisonnables de croire que Bamyris Motors Ltd avait recours à une pratique commerciale restrictive en facturant des frais pour le devis des pièces de rechange d'origine Hyundai. Un tel comportement constituait potentiellement un abus de monopole selon les provisions de l'article 46 de la loi.

Bamyris Motors Ltd étant le distributeur exclusif des véhicules Hyundai et de leurs pièces de rechange et accessoires, l'entreprise se trouve en situation de monopole pour la fourniture de ces pièces d'origine. L'imposition de frais de cotation d'un montant de Rs 2 000 pouvait vraisemblablement fausser la concurrence sur le marché des pièces de rechange pour les réparations et l'entretien.

Au cours de l'enquête, Bamyris Motors Ltd a volontairement offert des engagements pour résoudre les problèmes de concurrence potentiels. Après évaluation, le directeur exécutif a conclu que ces engagements réglaient les problèmes de concurrence identifiés. La Commission a accepté ces engagements et a émis sa décision le 29 mars 2023.

Le directeur exécutif, M. Deshmuk Kowlessur, a souligné l'importance de préserver la concurrence sur le marché des réparations et de l'entretien automobile, afin que les utilisateurs tirent un maximum d'avantages en termes de coûts et de niveau de service. Il a également insisté sur l'importance pour les opérateurs de se conformer à la Competition Act, contribuant ainsi à façonner un paysage concurrentiel au profit des entreprises et des clients finaux.