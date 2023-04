Ile Maurice: L'an tamoul 5125 - Non aux marchands de la Division

Serait-ce la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Comme-ci les problèmes ne manquaient pas dans ce pays, voilà que les problèmes dans nos institutions, soulignées maintes fois par la presse et les instances internationales, contaminent cette fois-ci nos institutions religieuses.

Le Mauritius Tamil Cultural Centre Trust (MTTCT), sous l'égide du Ministère des Arts et de la Culture, et le Mauritius Tamil Temples Federation (MTTF) éprouvent énormément de difficulté, et ce malgré toute la bonne volonté de ses nombreux membres, à remplir leurs missions de promotion de la culture tamoule et de sa langue, d'assurer qu'en tant que minorité, les droits de la communauté soient respectés, et que la nouvelle génération puissent trouver dans la nôtre l'exemple à suivre pour continuer notre tradition mauricienne d'unité dans la diversité.

Le MTTF joue au prophète

Hélas, nous voyons ces jours-ci qu'à la dernière minute, on décida de carrément modifier l'année du nouvel an tamoul (de 5125 à 5124) pour des raisons qui restent toujours obscures. Le MTTF s'apprête donc à célébrer l'année 5124 une deuxième fois, après avoir célébré cette année en 2022. C'est comme si nous allions célébrer encore une fois cette année le nouvel an 2022-2023. Le calendrier tamoul est plusieurs fois millénaire et assez particulier, suivant un cycle sidéral, mais prenant aussi en compte la lune et les astres pour calculer les jours, les mois et les années. Il ne s'agit pas tout simplement de suivre quelque érudit de telle ou telle institution locale ou internationale, car différentes écoles de calcul existent et demeureront, exprimant la diversité qui existe au sein de la culture tamoule, dont les membres sont hindous, mais aussi musulmans et chrétiens de confession.

La culture tamoule existe aussi en Inde, au Sri Lanka, et dans toute la diaspora en Asie, en Afrique ou en Occident et de ce fait plusieurs traditions émergent naturellement, organiquement du mode de vie des tamouls selon leur géographie. À Maurice, nous avons aussi une tradition bien établie qui a fonctionné et qui fonctionne. Changer quelque chose qui touche profondément à la foi des gens, qui influence leur carême ou leurs célébrations, c'est jouer au prophète. D'ailleurs, en ce mois de Ramadan, nos compatriotes de foi musulmane sont dans un moment de carême et il se trouve que la tradition islamique met en garde ceux qui manipuleraient le calendrier à des fins politiques ou pour l'appât du gain.

Manipulation de la religion, une tradition MSM

Toucher au calendrier, c'est jouer à Ponce Pilate car historiquement, la manipulation des calendriers dans l'antiquité et avant avaient provoqué des conflits et des divisions. Division. C'est effectivement cela que provoque les langues d'individus comme le Dr Adi Sankara Peruman, Président du MTTCT quand il remercie le Ministre Avinash Teeluck de soutenir l'effort de préservation et de promotion de la culture tamoule, alors que dans les faits, la communauté des tamouls et tous les Mauriciens avec se font duper. Un terrain à Réduit avait été alloué durant les années Paul Bérenger en 2003, et la pose de la première pierre par le Dr Navin Ramgoolam conclut ce «contrat» avec les promoteurs de la culture en 2010.

En 2022-2023, non seulement est repris ce qui a été donné, mais on se fait de l'argent sur le malheur des Mauriciens qui tiennent à leur héritage; un terrain au Triangle de Réduit pour la construction d'un bâtiment avec Rs 3 millions pour concrétiser cet effort. Tant d'années et pas de bâtiment et aucune trace des fonds alloués! Comme-ci ce n'était pas assez pour froisser les Mauriciens, voilà que le terrain du Triangle de Réduit, aussi connu comme le Triangle de l'Abondance, est aspiré dans un triangle des Bermudes pour se retrouver à...La Vigie. Un boeuf pour un oeuf dira-t-on et la question se pose : est-ce que les défenseurs des droits civiques et de justice sociale, et les citoyens informés accepteront de se contenter de cet oeuf qui leur est lancé?

Chasser les Marchands du temple

«Je pleure quand je vois les fondations même de notre démocratie ébranlées...et que l'injustice et la corruption sont tolérées à ce point... » Cardinal Piat, 2023. Lorsque l'on parle de manipulation et d'accaparation des institutions, démocratiques ou religieuses, il faut rappeler que c'est surtout par le pouvoir de l'argent que cela se fait. Il ne nous sied pas de faire de nos temples, nos mosquées, nos pagodes ou nos églises des lieux où des soi-disant entrepreneurs ou autres richissimes individus font la loi. Nundun Gopee, proche du MSM, va perpétuer ce vice Mauricien de «deal papa piti» alors que son fils va obtenir contrat sur contrat pour les chantiers qui pullulent dans le pays et pas des moindres, comme les chantiers de la National Housing Development Co. Ltd (NHDC) évalués à Rs 85 millions.

En 2017, plusieurs députés de l'opposition avaient posé des questions à l'Assemblée nationale sur les relations d'affaires de l'épouse du ministre de la Technologie MSM, Yogida Sawmynaden. Il se trouve que l'acheteur de la clinique controversée Apollo Bramwell avait été contraint d'utiliser les services du notaire Wenda Sawmynaden, l'épouse de Yogida Sawmynaden. La clinique privée avait été évaluée à Rs 2 milliards mais a été vendue pour seulement Rs 77 millions. Malgré le conflit d'intérêts, des honoraires d'une valeur de 7 millions de roupies. Dans un autre cas, des pressions politiques ont été exercées pour que SIT Property Development Ltd organise une réunion d'urgence pour que Mme Sawmynaden agisse comme notaire pour les transactions de biens publics, dont la vente de parcelles de biens immobiliers primés dans la communauté fermée en Côte-d'Or. Le frère de Mme Sawmynaden, Harry Krishna Vydelingum, fût quant à lui nommé à la Présidence du Mauritius Institute of Training and Development.

Il nous faut absolument en finir avec cette mentalité qui nous fait croire qu'il suffirait que certains membres d'une communauté particulière obtiennent des passe-droits pour que la communauté entière en bénéficie. La vérité c'est que ces soi-disant représentants communautaires dilapident les fonds de l'État et les distribuent surtout à leurs proches alors que des milliers les encouragent du banc de touche, attendant perpétuellement et en vain leur tour de rentrer en jeu.

Il y a quelques années à peine, des pancartes «Pa fer politik ek nou rélizion» fûrent brandies à l'arrivée du Premier Ministre, Pravind Jugnauth, lors de l'événement organisé par le Mauritius Tamil Temples Federation (MTTF) au Mont-Choisy Hall, à Grand-Baie. C'est cet historique de manipulation du gouvernement MSM de la religion à des fins politiques qui est problématique pour notre République. Ce n'est pas la première fois que la culture tamoule et d'autres cultures de notre île diverse sont bafouées. Le MSM en a fait aujourd'hui une tradition. Pour combattre ces traditions, nous avons besoin de plus de Ganessen Anavee et de Devarajen Kanaksabee, alors Président du Tamil Council qui avaient fait pression, pour calmer les ardeurs des tartuffes au sommet de l'État alors qu'Avinash Teeluck et Stephan Toussaint allaient devoir plier pour respecter les souhaits légitimes de la communauté et faire changer le nom du stade comme il se doit d'Anjalay Stadium à Anjalay Coopen Stadium.

Lorsque l'on parle de Money Politics, il faut aussi regarder comment des millions sont déposés «devant lipied bondie» alors que les dévots ne reçoivent pas les fonds pour entretenir et gérer leurs lieux de culte comme il se doit. Il faut comprendre que beaucoup de familles gravitent autour de ces institutions et certains placent énormément d'espoir en eux. La responsabilité de la MTTF est immense et la question se pose aujourd'hui si elle arrive à soutenir ces familles qui ont besoin de spiritualité, de soutien, de conseils et d'espaces d'expression culturelle. Durant la présidence de Menon Murday, celui qui avait affirmé avoir été humilié par SAJ avait semblé peu soucieux finalement de son honneur et de sa dignité, après avoir consommé son transfuge pour quelque récompense à la SBM. Voici l'exemple à ne pas suivre et la mentalité à rejeter!