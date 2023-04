Angola: Les cadres de Mirex mettent en relief les réalisations de l'Angola

Luanda — Les participants au quatrième Conseil consultatif élargi du ministère des Relations extérieures (Mirex) ont souligné jeudi, à Luanda, les récentes réalisations de l'Angola sur la scène internationale, en particulier les progrès obtenus dans le processus de pacification des États et régions en Afrique.

Dans leur communiqué final, ils ont également mis en exergue l'ouverture de nouvelles voies de coopération politique, technique et économique en Asie, ainsi que la consolidation et l'élargissement des liens bilatéraux avec les pays des continents américain et européen.

Ils ont également salué la contribution de l'Angola au processus d'intégration régionale et de promotion du libre-échange, en tant que voie de développement économique des pays africains.

D'autre part, les participants ont jugé importantes les réalisations diplomatiques, la performance de l'Angola dans la présidence de la Communauté des Pays de Langue Portugaise et les initiatives pour la consolidation de son pilier économique, la direction de la Conférence Internationale de la Région de la Grande des lacs (CIRGL) et la présidence de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP).

Concernant la politique internationale, ils ont estimé que les différends géopolitiques en Europe et en Asie ont un impact négatif sur la structure des relations internationales, principalement sur le système de sécurité internationale, sur le commerce et l'économie mondiale.

Ils ont recommandé, par conséquent, les ajustements nécessaires de la politique étrangère et de la diplomatie angolaise face à d'éventuels changements dans l'ordre mondial, sans perdre de vue la défense de l'intérêt national.