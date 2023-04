Algérie: Belani et l'ambassadeur koweïtien à Alger examinent le renforcement des consultations politiques et la promotion de la coopération bilatérale

ALGER — Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Amar Belani a reçu jeudi l'ambassadeur de l'Etat du Koweït en Algérie, M. Mohamed Marzouk Salimane Motlaq Ech-Choubou, avec lequel il a examiné les voies et moyens de renforcement des consultations politiques et de promotion de la coopération bilatérale dans différents domaines, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont mis en relief les relations fraternelles privilégiées unissant les deux pays frères, des relations de tout temps marquées par une coopération mixte et un respect mutuel.

Elles ont salué, par la même occasion, la dynamique positive insufflée aux relations bilatérales à la faveur de la visite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune au Koweït les 22 et 23 février 2022, notamment sur le plan de la consolidation de la coordination et de la concertation politique entre les deux pays et la promotion de la coopération algéro-koweïtienne dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement.

A cet égard, poursuit la même source, M. Belani et le diplomate koweïtien ont mis l'accent sur "l'importance d'intensifier les efforts pour garantir la concrétisation intégrale des résultats de cette visite, notamment pour ce qui est de l'activation immédiate des mécanismes de coopération bilatérale décidés par les deux parties à cette occasion et en tête desquels la commission mixte sur les questions politiques, sécuritaires et économiques".

Les deux parties ont convenu, dans le même cadre, de tenir une session de consultations politiques au niveau des secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères des deux pays.

Sur le plan coopération bilatérale, les deux parties ont mis en exergue "la nécessité d'oeuvrer ensemble à la définition des voies et cadres permettant d'explorer et de tirer parti de toutes les opportunités prometteuses du marché algérien", notamment à la lumière des garanties législatives, des incitations fiscales et des facilitations administratives prévues par la nouvelle loi sur l'investissement.

Dans ce contexte, l'ambassadeur koweïtien a souligné l'attachement profond à la concrétisation des instructions données par le prince héritier Cheikh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah au Fonds souverain koweïtien (KIA) au terme de la visite de Monsieur le Président de la République à l'Etat du Koweït, pays frère, à l'effet de contribuer à la réalisation de projets de grande envergure en Algérie.

Par ailleurs, les entretiens entre les deux parties ont permis d'"échanger les vues autour des questions régionales et internationales d'intérêt commun".

Les deux parties se sont félicitées, à ce titre, de la convergence des vues entre les deux pays vis-à-vis de nombre de questions arabes fondamentales, en tête desquelles la question palestinienne, la situation en Libye et au Yémen, et la question du retour de la Syrie à la Ligue arabe.

Concernant la question palestinienne, le SG du ministère des Affaires étrangères a condamné les violations sionistes graves contre la Mosquée Al-Aqsa et l'ensemble des lieux sacrés islamiques et chrétiens dans la ville d'El-Qods.

Soulignant "l'importance d'unifier les rangs palestiniens pour faire face à l'occupation et mettre en échec ses plans visant à attiser la discorde et susciter les divergences entre les Palestiniens pour servir son projet colonial et raciste dans les territoires palestiniens occupés", M. Belani a réitéré l'"attachement de l'Algérie à poursuivre ses efforts visant la réunification des forces et factions palestiniennes, et à permettre à la Palestine d'obtenir la qualité de membre à part entière au sein de l'ONU, en application des résolutions du Sommet arabe tenu à Alger les 1er et 2 novembre 2022".

La sagesse de la diplomatie algérienne et la justesse de son approche quant à l'impératif retour de la Syrie à la Ligue arabe saluées

Evoquant le retour de la Syrie à la Ligue arabe, les deux parties se sont félicitées de la dynamique positive qu'ont connues les relations entre la Syrie et ses pays frères arabes, une dynamique qui sera bientôt sanctionnée par le retour de la Syrie à son siège au sein de la Ligue arabe.

Le diplomate koweïtien a salué, dans ce cadre, la "sagesse de la diplomatie algérienne et sa vision éclairée concernant ce dossier", affirmant que le temps avait prouvé "la justesse de l'approche algérienne appelant à un retour de la Syrie à la Ligue arabe", favorisant ainsi le règlement de la crise politique dans ce pays et prévenant les risques de sécession.

Les entretiens entre les deux parties ont porté en outre sur les développements positifs dans la région, notamment le dénouement dans les relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran, et les résultats attendus en matière de consolidation de la sécurité régionale et d'atténuation et des foyers de crise et de conflit dans plusieurs pays de la région, a conclu le communiqué.