Afrique: Marchés - 1.964 infractions constatées du 1er au 19 Ramadan

1.964 infractions en matière de réglementation sur les prix et sur la qualité des produits alimentaires ont été constatées du 1er au 19 Ramadan 1444, suite aux opérations effectuées par les commissions mixtes de contrôle présidées par les walis et gouverneurs, selon la Direction de la concurrence, des prix et de la compensation relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

Ces infractions sont ventilées en 691 pour défaut d'affichage des prix et non présentation de factures, 423 pour hausses illicites de prix réglementés et 36 pour les dispositions liées à la santé et la sécurité, précise la Direction dans un communiqué sur la troisième réunion durant le mois de Ramadan, de la Commission interministérielle chargée du suivi de l'approvisionnement, des prix et des opérations de contrôle, tenue mardi.

Et d'ajouter que 380 infractions ont fait l'objet d'avertissements aux contrevenants et 1.584 procès-verbaux ont été établis et transmis aux tribunaux compétents.

Durant les 19 premiers jours du mois sacré, les opérations effectuées par les commissions mixtes de contrôle présidées par les walis et gouverneurs ont concerné près de 36.799 points de vente au niveau national, conduisant à la saisie et à la destruction de 33,2 tonnes de produits impropres à la consommation ou non conformes aux normes réglementaires en vigueur.

La commission poursuivra régulièrement ses travaux tout au long du mois de Ramadan pour suivre l'évolution de la situation du marché, la situation de l'approvisionnement, le niveau des prix, et le bilan des interventions de la commission de suivi pour faire face à toutes les techniques de fraude, de monopole, de spéculation et de manipulation des prix.