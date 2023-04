Madagascar: Chemins de fer - Le transport de personnes bientôt pour l'axe Tananarive Côte Est (TCE)

Le retour du transport de passagers en train relancera le tourisme dans la partie Est de Madagascar. Cette voie a été soulevée a business forum régionaux.

Le gouverneur de la région Atsinanana a plaidé pour la reprise du transport de personnes via cette longue ligne de 371 km pour offrir plus de facilité et d'accès à la zone Est de Madagascar. D'ailleurs, le ministre des Transports et de la météorologie et le gouverneur de la région ont déjà eu une discussion sur le sujet, ayant abouti à une issue positive. «Nous avons eu la promesse du ministère des Transports et de la météorologie sur la réouverture du transport ferroviaire sur l'axe TCE aux passagers, notamment pour attirer les touristes. Des réhabilitations et des modernisations de la ligne s'avèrent cependant nécessaires pour que l'itinéraire soit opérationnel au transport de personnes» affirme le gouverneur de la région Atsinanana, Richard Théodore Rafidison. «Ce projet entre dans les perspectives du ministère des Transports et de la météorologie, qui figurent déjà dans le programme de l'Exécutif» ajoute une source auprès du ministère.

Le gouverneur souligne l'importance de cette ouverture du transport de personnes par voie ferrée. «Nous avons beaucoup à offrir en termes de produits touristiques. En tant que ville côtière, nous avons le tourisme balnéaire et le tourisme nature. Cependant, en tant que capitale économique et non moins deuxième grande ville de Madagascar, ayant tous les gisements de transport, nous n'arrivons pas encore à concurrencer la ville de Nosy be en tourisme» regrette-t-il. Par ailleurs, plusieurs destinations passent par la desserte Antananarivo-Toamasina. «La liaison Antananarivo-Toamasina ouvre la voie vers les régions Alaotra Mangoro, Atsinanana et Analanjirofo. Les villes comme Ambila-Lemaitso et Manambato sont facilement accessibles par transport ferroviaire.

D'ailleurs, quelques communes du district de Brickaville comme Ivorano Est, Andekaleka, Nohariandava, et leurs alentours, ne sont accessibles qu'en train, jusqu'ici c'est le seul moyen d'acheminement des marchandises» continue-t-il. La perspective fait déjà des heureux. «La zone Est figure parmi les destinations préférées des Malgaches, mais le mauvais état des routes les bloque, c'est un vrai handicap. Je trouve que la reprise du transport de passagers en train insufflera une bouffée d'air au tourisme dans les régions Alaotra Mangoro, Atsinanana et Analanjirofo. Cela va relancer et faciliter la circulation et le transport de nos touristes» se réjouit un responsable auprès d'Ariane Tourisme, tour operator. Selon l'office régional du tourisme de Toamasina, 95% des touristes locaux à destination de l'axe Est de Madagascar empruntent la voie terrestre.