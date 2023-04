Madagascar: Football / Jeux des Iles - Roro poursuit l'aventure avec les Barea

Plus que quatre mois pour préparer les Jeux des Iles à domicile. La Fédération a confié au médaillé de bronze de la CHAN, Roro Rakotondrabe, le poste de sélectionneur.

Le premier pas est fait. Si les footeux s'attendaient plutôt à la nomination du successeur du sélectionneur de l'équipe nationale A, Nicolas Dupuis, on n'attend plus que la nomination officielle du sélectionneur des Barea pour les Jeux des Iles. Le coach des Barea CHAN, Romuald Félix Rakotondrabe, alias Roro, a été reçu par le président de la Fédération malgache de football puis par le directeur technique national le 27 mars, jour du match retour des Barea contre les Fauves centrafricains à Douala au Cameroun. L'instance nationale a confié à Roro le poste de sélectionneur des Barea en vue des onzièmes Jeux des Îles sur le sol malgache au mois d'août. La nomination était prévisible, après son exploit historique ayant propulsé les Barea sur la troisième marche du podium du championnat d'Afrique des nations en Algérie, en février. Madagascar est rentré avec la médaille de bronze à sa toute première qualification à la phase finale de la joute continentale.

Après un tel bilan plus que positif, la reconduction du sélectionneur est tout à fait logique. «Nous avons parlé de sa reconduction avec le coach Roro, nous souhaitons poursuivre la collaboration avec lui et nous nous sommes mis d'accord là-dessus, qu'il prenne en main les Barea en vue des Jeux des Îles» a mentionné Victorien Andrianony, président par intérim de la Fédération.

Exigences

Ce dernier a souligné qu"'il sera libre en termes de choix de ses éléments pour former la meilleure équipe nationale, les joueurs qu'il trouve capables et ayant les critères requis". La Fédération a également promis de lui fournir tous les moyens nécessaires afin de former une équipe capable de donner le meilleur résultat, pour effectuer dans la sérénité la détection des joueurs qui méritent d'être appelés en sélection, qu'ils soient locaux ou expatriés, ceux évoluant à l'étranger éligibles pour jouer les Jeux des iles, suivant le règlement en vigueur.

Roro a, de son côté, mentionné: «J'ai accepté d'assumer la responsabilité et de reprendre le poste de sélectionneur des Barea aux Jeux des Îles parce que le contrat me convient. D'ailleurs, la Fédération a accepté mes exigences. En outre, je n'ai pas pu accomplir ma mission lors des derniers Jeux» reconnaît le technicien. Madagascar a été éliminé en phase de groupe à Maurice en 2019. «J'ai accepté cette nomination et je ferai de mon mieux pour obtenir un meilleur résultat, en espérant le soutien de tous, car nous avons un objectif commun». Les footeux attendent ainsi le coup d'envoi de la sélection et la préparation car il ne reste plus que quatre mois avant l'événement.