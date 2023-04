Tunisie: Coupe de Tunisie | Demi-finale - EST-ST (3-2) - Les 'Sang et Or' inspirés et réalistes...

Face à des Stadistes qui ont fait de la résistance, réduisant le score à deux reprises, les Espérantistes, plus déterminés, ont fini par avoir le dernier mot et préserver leur ascendant jusqu'au bout, compostant leur billet pour la finale. Une folle première mi-temps poncutée de cinq buts.

Stade olympique Hammadi-Agrebi de Radès. EST bat ST : 3-2. (Score acquis à la mi-temps). Buts de Mohamed Ali Ben Romdhane (1'), Riyad Ben Ayed (16'), Hamdou El Houni (27') pour l'EST et Oussema Shili (16' et 44' s.p) pour le ST. Arbitre central : Lotfi Boukouassa. Arbitre (VAR) : Amir Loucif.

EST : Debchi, Tougai, Meriah, Bouchniba, Ben Hamida, Coulibaly, Zaddem (Arfaoui 66'), Ben Romdhane, El Houni (Yaâkoubi 90'+3), Ben Ayed (Bougrine 66') et Ben Hammouda (Abid 86').

ST : Dkhili, Tlili, Bousnina, Touj, Shili, Mendy (Ben Salem 79'), Nda'O, Diop, Hannachi (Kadida 58'), Khadhraoui et Mejri.

Contrairement à la demi-finale de la veille mettant aux prises le CA et l'OB, la seconde demi-finale disputée hier, opposant l'Espérance de Tunis au Stade Tunisien, a tenu ses promesses en termes de volume et de qualité de jeu, mais aussi en tenant en haleine tous ceux qui l'ont suivie grâce au suspense qui a marqué le déroulement du match.

Les débats ont à peine commencé et voilà que la donne qui change déjà sur la première action du match : Ben Romdhane qui accélère, dribble les défenseurs adverses avant d'adresser un tir croisé qui laisse sans réaction le portier stadiste, Atef Dkhili (1').

Un but marqué trop tôt, certes, mais qui ne déstabilisa pas pour autant les Stadistes. Les hommes de Hammadi Daou ont réagi aussitôt en montant à l'attaque. Après quelques tentatives de part et d'autre, l'arbitre du match, l'Algérien Lotfi Boukouassa, a eu recours à la VAR après que dans la foulée d'une action offensive stadiste, Moataz Zaddem a touché la balle de la main. Le penalty est accordé au Stade Tunisien après consultation de la VAR. Un penalty transformé par Oussema Shili (13').

La réplique des "Sang et Or" ne s'est pas fait attendre. A peine trois minutes après, Riyad Ben Ayed changea la donne de nouveau en bien bottant un coup franc direct, logeant la balle dans les filets d'un Atef Dkhili impuissant (16'). Un second but encaissé qui poussa Dkhili à demander son remplacement, mais Hammadi Daou a refusé de le faire, demandant à son gardien de continuer le match.

De leur côté, les Espérantistes ne se sont pas arrêtés là. Il fallait enfoncer le clou. Une dizaine de minutes après, voilà que Hamdou El Houni se faufile sur la gauche, fait tout le travail et de le terminer par un tir croisé, triplant la mise au profit des siens (27').

Et au jeu du chat et de la souris, les Espérantistes et les Stadistes en sont passés maîtres hier après-midi. Après avoir encaissé le troisième but, les camarades de Bilel Mejri sont revenus à la charge dans la perspective de réduire de nouveau le score. D'ailleurs, Khadhraoui a été à deux doigts de doubler la mise quand il s'est trouvé nez à nez avec Debchi, mais son tir a été dévié en corner par le portier "sang et or". Et ce n'était pas encore fini. A la fin de cette première mi-temps où le suspense a battu son plein, l'arbitre du match a eu recours encore une fois à la VAR après que Bousnina est tombé sur la tête suite à un duel en pleine surface de réparation. Après consultation, l'arbitre a décidé d'accorder un penalty au Stade Tunisien, transformé par le même Oussema Bousnina (44'). Une réduction du score à une minute de la fin de la période initiale qui a redonné de l'espoir aux poulains de Hammadi Daou.

Jouer jusqu'au bout...

De retour des vestiaires, les deux protagonistes ont repris les débats aussi déterminés qu'ils l'étaient durant la période initiale, les Espérantistes pour préserver leur avantage au score et les Stadistes pour égaliser.

Du coup, nous avons assisté à une deuxième mi-temps où le jeu offensif était le maître mot, d'un côté comme de l'autre. A la 51', Sedki Debchi a été l'auteur d'une jolie parade, s'interposant au tir de loin de Hannachi.

Les Stadistes, qui n'ont pas lâché prise, ont créé une autre grosse occasion vingt minutes plus tard lorsque Nda'O tenta un tir cadré et puissant, dégagé dans un premier temps par Debchi avant que Meriah n'éloigne définitivement le danger (71'). A la 89', la reprise de la tête de Touj frôla la transversale.

Jusqu'au bout, les Stadistes se sont battus pour égaliser et revenir dans la partie. Jusqu'au bout, les Espérantistes se sont battus pour préserver leur avantage au score. Sedki Debchi et ses défenseurs ont gardé farouchement leur cage, évitant d'encaisser un troisième but.

Au coup de sifflet final, les Espérantistes ont eu le dernier mot. Ils rejoignent les Béjaois en finale. N'empêche, le Stade Tunisien a été un beau vaincu. Espérantistes et Stadistes nous ont livré une très jolie demi-finale.