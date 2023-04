Cameroun: M. Eclador Pekoua «A Bomono, l'UPC a mobilisé les forces de l'opposition pour les échéances futures'

Il est secrétaire d'une faction de l'Union des Populations du Cameroun UPC dont Henriette Ekwe est présidente. A l'occasion des 75 ans du parti, une rencontre avec les autres forces de l'opposition a eu lieu à Bomono. La suite des contours de cette rencontre.

A Bomono vous avez amorce un rapprochement avec les autres partis de l'opposition. Peut-on en savoir plus ?

Ce rapprochement est contenu dans ce que nous avons appelé l'Appel de Bomono qui demande une mutualisation des forces de l'opposition pour avancer sur certaines questions d'intérêt vital pour les populations. Ce qui est mis en avant dans ce cas précis est la fin de la crise en zone anglophone. Les ravages sont terribles depuis leur déclenchement en 2016. La solution du gouvernement ne marche pas du fait d'une méfiance de certains acteurs. Il a organisé un Grand Dialogue national qui peine à se mettre en place.

D'un autre côté, le gouvernement est très sourcilleux à accepter la médiation de certaines Ong internationales ou de certaines chancelleries occidentales à l'instar de celle du Canada qui a dernièrement pris une initiative immédiatement désavouée par le gouvernement. L'Upc pense qu'il faut faire bouger les lignes en convoquant le génie patriotique des Camerounais. C'est pourquoi elle a tendu la main au Sdf et à certaines autres forces disposées à travailler pour des solutions endogènes à cette crise.

Est-ce une alliance pour les combats politiques futurs ?

Cela va s'en dire. Il n'est pas possible de faire cavalier solitaire et espérer aboutir à quelque résultat que ce soit en ce moment. Le paysage politique est fortement déséquilibré en faveur du parti au pouvoir et cette situation n'est pas dans l'intérêt de la démocratie. Même pas dans l'intérêt des personnes qui se réclament de ce parti au pouvoir, comme on peut le voir avec le nombre d'anciens ministres et hauts commis de l'Etat actuellement en prison pour des faits signalés de corruption et parfois de règlements de comptes. Il est important de reconfigurer le paysage politique pour optimiser l'offre de satisfaction à l'intention de nos populations.

L'Upc a-t-elle recollé ses morceaux ? Quelles sont ses perspectives pour les échéances futures

Recoller les morceaux demande une agilité et une intelligence de situation qui ne dépendent pas seulement des Upcistes. Certains de ceux qui animent ces factions sont clairement en mission au service du pouvoir qui tire profit des divisions factices de l'Upc. Vous suivez certainement leurs interventions à longueur de journée dans les médias où on les entend défendre le parti au pouvoir mieux que les militants officiellement encartés dans ce parti au pouvoir. La justice a essayé de régler cette affaire en prenant parfois des décisions courageuses allant dans le sens des militants, mais malgré ça, il s'en trouve pour bafouer les verdicts et refuser de reconnaître ces décisions de justice qui les condamnent. Partant de là, les échéances électorales apparaissent aussi comme des pièges notamment lorsque Elecam rejette des listes de l'Upc dans certaines circonscriptions au prétexte qu'il y en a plusieurs et qu'il n'est pas dans son rôle de déterminer qui parle ou non au nom de l'Upc. Néanmoins, il y a eu des avancées au Conseil constitutionnel à la faveur des élections sénatoriales du 12 mars 2023. On attend de voir leur confirmation lors des prochaines élections locales.