Algérie: Routes - Une nouvelle impulsion aux projets routiers dans le sud du pays

ALGER — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures, Lakhdar Rakhroukh a affirmé, jeudi à Alger, que les projets routiers connaîtront une nouvelle impulsion prochainement avec le lancement de nouveaux projets et la réception d'autres notamment dans les régions du grand sud vu leur caractère vital pour la croissance économique et les échanges Nord-Sud.

Intervenant lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, le ministre a fait état de l'achèvement, d'ici la fin de 2023, des travaux du projet de modernisation de la RN 6, reliant Bordj Badji Mokhtar et Reggane (140 km) et du lancement du projet de modernisation reliant Bordj Badji Mokhtar et Timiaouine (150 km), qui constitue "une locomotive de croissance socioéconomique et touristique" dans toute la zone frontalière.

En réponse à la question du député Anrab Sidi (du RND) concernant la route reliant Bordj Badji Mokhtar et Timiaouine, M. Rakhroukh a indiqué que l'infrastructure s'inscrivait dans le cadre du programme du gouvernement visant à relier les wilayas frontalières du sud avec les wilayas du nord.

Le projet, dont la réalisation a été confiée à cinq entreprises publiques et privées, avec une enveloppe financière de 10 milliards Da, sera lancé une fois les démarches administratives finalisées au niveau du ministère des Finances, a-t-il expliqué.

"Des instructions ont été données pour lever tous les obstacles entravant le lancement du projet pour le livrer dans les délais impartis", a-t-il rappelé, expliquant que le projet était réparti en cinq tranches, avec un délai de réalisation de 13 à 20 mois chacune.

A une question sur la modernisation de la route nationale (RN) n 6 dans sa partie reliant Bordj Badji Mokhtar à Reggane, M. Rekhroukh a affirmé que ce projet qui a accusé un retard relatif sera réceptionné la fin de l'année en cours après la prise d'une série de mesures dont l'augmentation des heures de travail et l'ouverture de plusieurs chantiers tout au long du tronçon en vue d'accélérer le rythme de réalisation outre la mise en place de nouvelles carrières et le forage de puits pour poursuivre les travaux.

Le ministre a réaffirmé l'importance que revêt cette infrastructure sur le plan économique ainsi que sa "dimension stratégique", promettant d'accélérer les travaux tout en assurant la qualité et l'efficacité de réalisation.

Concernant les projets routiers dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes, le ministre des Travaux publics a fait savoir que les études avaient été achevées en ce qui concerne la rocade de la ville de Sidi Bel-Abbès sur une distance de 20 km, soulignant que le projet fait partie des priorités du secteur dans le cadre de la loi des finances 2023.

Répondant à une question dans ce sens, le ministre a expliqué qu'il sera procédé, dans une première étape, à la réalisation d'un tronçon de 10 KM d'une enveloppe financière de 700 millions da, ajoutant qu'il est prévu que la wilaya bénéficie, dans l'avenir, d'un nombre d'infrastructures routières dont le dédoublement de la RN 95 et la route de wilaya 79 entre Tlagh et Ras el Ma (45 km) outre la double voie reliant Tlagh à Sidi Bel-Abbès dont les études ont été achevées.

Il a ajouté que d'autres projets seront introduits aux prochaines lois de finances, comme le projet de la route reliant Sidi Bel-Abbes au port de Beni-Saf et le dédoublement de la route nationale N 101 reliant Sidi Bel-Abbes à Ain Temouchent.

Concernant le dédoublement de la RN 01 dans le tronçon situé au Sud de la wilaya de Laghouat qui fait partie de la route transsaharienne, le ministre a affirmé que toutes les normes techniques requises pour les routes sahariennes ont été respectées, en tenant compte des caractéristiques de la région et du phénomène d'ensablement et son impact sur le trafic routier.

Répondant à la question du député Khelifa Benslimane du Front Al Mostaqbal, le ministre a souligné que les accidents de la route enregistrés au niveau de ce tronçon étaient dus à des facteurs humains et non pas à la qualité de la route, affirmant que "les équipes de suivi relevant de la Direction des travaux publics interviennent immédiatement en cas d'ensablement et ce sans interrompre le trafic routier".