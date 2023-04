Ile Maurice: Handball / Manquements dans la préparation - Ludovic Carré - «La porte est grande ouverte pour les insatisfaits»

A la suite des différents articles parus dans la presse ces derniers jours, mettant en lumière la préparation «boiteuse» évoquée par certains handballeurs mauriciens euxmêmes en vue des prochains Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI), nous avons sollicité le président de l'Association mauricienne de handball (AMH) pour une réaction. Voici ce que nous a déclaré Ludovic Carré : «On n'a jamais forcé qui que ce soit à venir dans la sélection. A ceux qui ne sont pas satisfaits avec la préparation, je dirai que la porte est grande ouverte.»

Réaction étonnante, surtout de la part d'un président. Au lieu de se remettre en question, d'essayer de voir, de manière objective, ce qui ne va pas et de trouver des solutions, il invite les joueurs à s'en aller. Franchement, c'est indigne de sa part.

Au train où vont les choses, les observateurs sont nombreux à se demander s'il vaut, effectivement, la peine de nous faire représenter en handball. Sachant à l'avance que nos chances de médailles à Madagascar sont infimes, pour ne pas dire inexistantes.

Les millions que nécessitera le déplacement de nos handballeurs ne sortiront pas de la poche de Stephan Toussaint. Ni de celui de Philippe Hao Thyn Voon. C'est avec l'argent public que les frais de participation seront assurés. Dans ce cas précis et connaissant le contexte économique difficile auquel notre pays fait face, ne serait-il pas, en effet, un choix judicieux et sage de faire l'impasse sur le hand ?

Sélection masculine : Aucun entraîneur présent à la séance de mercredi

Alors que nous dénoncions dans notre édition de mercredi la préparation bancale à laquelle sont soumises nos sélections, il nous revient que la séance d'entraînement des garçons prévue dans la soirée de ce même jour s'est déroulée... sans entraîneur. Ils sont deux à s'être engagés à entraîner la sélection nationale masculine, en l'occurrence Dominique Filleul, celui qui était à la barre en 2015, et Daniel Techer. Selon nos informations, ils ont établi un «roster». Les sessions de lundi se déroulaient sous la supervision du premier nommé. Et celles de mercredi avec Daniel Techer. Or, mercredi, ce dernier ne s'est pas présenté. Et Dominique Filleul n'a pas pu le remplacer. Deux joueurs ont ainsi pris les choses en main, à savoir Jean-François Lamarque et Pascal Yeung Yin In.

Ce sont les inconvénients qui se présentent quand les choses ne sont pas faites avec professionnalisme. Les dirigeants de l'AMH n'ont pas voulu chercher un entraîneur digne de ce nom. Ils ont ignoré Jessie Thérèse qui se disait pourtant prêt à s'atteler à la tâche. A la place, ils ont porté leur choix sur des «bénévoles». La bande à Ludovic Carré semble hélas ignorer que le bénévolat a ses limites. Parmi celles-ci, on n'est pas sûr d'avoir «the right man in the right place». Puis, il n'y a aucun contrat qui lie les deux parties. Si la personne bénévole ne respecte pas, pour une raison ou une autre, ses engagements, comment lui en tenir rigueur ?

Sélection féminine : Départ de Stephano Lagarde

Cela fait au moins un mois depuis que Stephano Lagarde, qui occupait le poste d'assistant-entraîneur de la sélection nationale féminine, a soumis sa démission. Et personne au sein de l'AMH n'a jugé utile de communiquer cette information à la presse. Alors que l'association, nous a déclaré le président Carré lui-même, dispose désormais d'un responsable de communication en la personne de Nicholas Le Merle.