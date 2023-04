Ile Maurice: 40 ans du MSM - C'était un lapsus...» dit le pandit Busgeet

«Je m'excuse auprès du Premier ministre et des autres personnes pour avoir prononcé le nom de sir Seewoosagur au lieu de Sir Anerood, samedi dernier, lors de la cérémonie de prières avant le dévoilement du buste du fondateur du MSM.»

C'est ce que nous a dit le pandit Toolsee Sharma Busgeet, qui officie au Rameshwarnath Mandir de Rivière-du-Rempart. Il soutient que cela a été un lapsus de sa part. Il dit avoir appris qu'il y a plusieurs critiques contre lui, mais il ajoute qu'il s'est déjà expliqué au président du temple, Guruduth Julleemun, et que ses explications auraient été acceptées.

«J'ai entendu dire que j'avais reçu des instructions pour prononcer le nom de sir Seewoosagur et je peux donner l'assurance à tout le monde que tel n'a jamais été le cas.» Il ajoute qu'il a corrigé rapidement son erreur et que, dans l'après-midi de samedi, il s'est senti très embarrassé. Il précise qu'il officie toujours au même temple malgré le fait que plusieurs personnes aient affirmé qu'il a été remercié. Il tient à faire ressortir qu'il ne s'engage pas dans la politique et que, dans le passé, il a déjà dit des prières en présence du Premier ministre et d'autres membres du gouvernement. Par contre, il nous revient qu'après cette cérémonie, Pravind Jugnauth était agacé et en colère et qu'il a pris des renseignements sur ce pandit auprès des élus de la circonscription. Mais il semble qu'il n'ait donné aucune suite à cette affaire. Du moins, à mercredi après-midi.