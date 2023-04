Ile Maurice: Sherry Singh s'explique sur l'affaire «cuivre»

L'ex-patron de Mauritius Telecom (MT) et fondateur de One Moris s'est exprimé, hier, lors d'une conférence de presse, sur toute l'affaire de trafic de cuivre allégué. Sherry Singh a, dit-il, voulu clarifier toute la polémique, qui impacte sa réputation...

Sherry Singh, l'ex-CEO de Mauritius Telecom (MT) a convoqué, hier, la presse pour expliquer des tenants et aboutissants de l'affaire de trafic de cuivre allégué. Toute l'affaire, dit-il, remonte à 2019, en pleine campagne électorale, quand Top FM a publié le désormais fameux Sherrygate, où il serait impliqué dans un quelconque trafic de cuivre. Puis, en 2021, il a été attaqué «assez violemment» par l'avocat Akil Bissessur sur le même sujet. Il indique qu'il avait alors donné des statements à la police avec tous les détails, dont des affidavits sur le procurement process pour la vente de cuivre de MT. Il s'est aussi, dit-il, défendu, en 2020, sur les ondes de Radio Plus, quand Nawaz Noorbux l'a questionné. Selon lui, «l'adversaire n'a pas de limite ; il continue à attaquer. Il n'a ni respect ni honte, étant plus motivé par la vengeance et la méchanceté.» C'est pourquoi il veut donner sa version de «l'histoire du cuivre».

Le cuivre, issu du réseau de téléphonie fixe, date de 25 à 30 ans et il s'est endommagé avec le temps. «Il faut comprendre que MT possède ces câbles et il a lancé le tender pour obtenir de l'argent et non l'inverse.» Comme 40 % de MT appartiennent au groupe Orange, le «procurement process» est géré par les Français. Sherry Singh explique qu'il a décidé de «fibrer» le pays pour une meilleure réseau internet et enlever les câbles cuivre qui «étaient endommagés et rouillés». En 2016 et 2018, l'ex-CEO de MT rappelle qu'il y a eu une importante hausse de vols de câble, vérifiable avec la police. «En 2018, nous avons décidé d'un projet pilote pour enlever les câbles en cuivre à Beau-Bassin.»

Ainsi, le 14 janvier 2019, des officiers du département finance de MT ont consulté le ministère du Commerce pour avoir la liste de toutes les sociétés ayant une licence pour traiter le cuivre. Quatre compagnies ont été ciblées, dont Tradeway International et Samlo. «J'ai aussi reçu un appel d'un membre du gouvernement me demandant pourquoi n'avoir pas inviter une compagnie qui avait une licence pour transporter le métal uniquement. J'ai refusé poliment et gentiment.»

Historique

Sherry Singh indique qu'il est question de 7 000 à 8 000 tonnes de cuivre d'une valeur estimée par MT à Rs 550 millions. Il aurait été difficile de voler ce cuivre une fois enlevé car il «y avait trop de gens impliqués. Sherry Singh n'aurait pas pu prendre un camion pour aller chez lui», dit-il en plaisantant. «Fin 2021 ou début 2022, un autre membre du gouvernement m'a téléphoné et m'a demandé s'il y avait des câbles car il avait un bon contact en Afrique, et j'ai encore refusé. Il m'a même demandé quand nous allions étendre le projet à Rodrigues. Pour moi, c'est un des projets les mieux gérés par MT.»

Le leader de One Moris s'est aussi étalé sur les coups bas et leurs raisons. À chaque fois, dit-il, Top FM déclenche les allégations et «fer program lor program lor mwa». Le patron de Top FM, Kris Kaunhye, avec qui il confie avoir eu une relation très cordiale, s'est fâché après que MT ait annulé des publicités - directives, dit Sherry Singh, du bureau du Premier ministre. «A lepok ti dir mwa pa support Top FM. J'ai dû suivre les instructions.» D'ailleurs, ajoute-t-il, on ne lui a pas demandé sa version opinion dans le Sherrygate en 2019.

Ensuite, il a évoqué Raj Ragoonath, l'ex-président du syndicat des employés de MT, révoqué pour fautes graves. «Depuis, les attaques ont commencé. Je comprends sa colère.» Puis, Rajen Valayden, dont l'épouse travaille à MT. «Il y a eu un problème personnel avec sa femme qui a été transférée. Rajen Valayden s'est mis en colère et a vu plusieurs publications pour que le management fasse marche arrière. Il n'y avait aucune raison de ne pas procéder au transfert. Il a alors cherché un rendez-vous avec moi via un syndicaliste. Il est venu, s'est excusé et m'a dit que sa famille avait des problèmes. J'ai alors retransféré sa femme en prenant des précautions. Pa kapav dir ou kifer li ena otan amertim kont moi !»

Concernant Akil Bissessur, il dit ne pas comprendre «franchement l'amour que lui porte» l'avocat. «Je n'ai jamais eu de problème avec lui personnellement et il continue à m'attaquer.» Finalement, «Lakwizinn essaie à tout prix de me persécuter et ternir ma réputation. Voyant la progression de One Moris, elle a décidé d'attaquer. Fer seki ena pou fer kan pou ariv ler mo isi mo pou fer seki ena pou fer !» Pour lui, l'opération de la SST concerne du cuivre que «l'usine vient d'acheter à MT il y a quelques semaines».