Ile Maurice: Tamizh Puthandou - Hommage à ceux qui ont préservé les traditions tamoules à Maurice

Aujourd'hui, c'est le Nouvel An tamoul, connu comme Tamizh Puthandou. Il s'agit d'un festival important célébré par le peuple tamoul dans le monde entier. Ça tombe le premier jour du mois tamoul de Chithirai, qui correspond généralement au 14 ou au 15 avril. Le président de la Mauritius Tamil Temples Federation (MTTF), Ganessen Chengan, nous explique la signification de cette célébration.

Ce festival marque le début de l'année spirituelle tamoule. Cette année, on l'appelle Sobagiruthu, ce qui signifie année favorable et prometteuse. «Le Tamizh Puthandou célèbre la culture et le patrimoine tamouls. C'est l'occasion pour le peuple tamoul de se réunir et de fêter le début d'une nouvelle année avec espoir, bonheur et positivité», souligne Ganessen Chengan. Comment le célèbre-t-on? Avant la fête, indique le président de la MTTF, les maisons et les lieux de culte sont nettoyés et décorés de kolams colorés (motifs réalisés sur le sol avec de la poudre colorée), de fleurs, de thoranum (feuilles de coco) et de feuilles de manguier, placés sur leur seuil.

Le jour de Tamizh Puthandou, les gens se lèvent tôt, se douchent et cherchent la bénédiction de leurs aînés, avant d'effectuer des prières spéciales connues comme Vazipaadou, dans les lieux indiqués au sein de la maison. Ce jour-là, ils portent des vêtements traditionnels neufs. Des plats spéciaux sont préparés tels que les Payasam, Vadai, Puliyodharai et Mango Pachadi et ces mets sont partagés avec la famille et les amis. Ils ont une signification symbolique et sont censés porter chance et prospérité. Des événements culturels comprenant de la danse, de la musique et des pièces de théâtre sont organisés dans de nombreux endroits.

«Le Tamizh Puthandou est une période de renouveau, de réflexion sur l'année écoulée et un moment pour se fixer des objectifs pour la nouvelle année, en insistant sur l'importance de poursuivre les progrès réalisés au cours des années précédentes», ajoute Ganessen Chengan. C'est aussi la célébration de nouveaux départs et l'expression de la gratitude pour l'année écoulée et l'accueil de la nouvelle année avec une énergie et un enthousiasme renouvelés en espérant qu'elle sera prospère et épanouissante.

Ce festival marque la perpétuation des traditions et coutumes tamoules d'une génération à l'autre. Cette année, comme à l'accoutumée, les groupes régionaux convergeront vers le Mahatma Gandhi Institute à Moka où la cérémonie principale aura lieu. Place sera faite à des programmes culturels célébrant et reconnaissant le talent des jeunes.

Pour conclure, le président de la MTTF estime qu'il faut «rendre hommage à tous les anciens membres et présidents de la fédération des temples tamouls pour leur dévouement envers la préservation de la culture tamoule à Maurice.»