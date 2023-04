Guinée Bissau: L'instabilité politique - La pauvreté et les attentes des populations dans le récit d'un missionnaire

Bissau — "Après la dissolution du Parlement en mai 2022, le Président Umaro Sissoco Embalò a nommé des ministres et, d'une manière ou d'une autre, la situation a continué", explique à Fides le Père Celso Corbioli, des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée présents en Guinée Bissau depuis 2003. Il y a un an, en février, une étrange tentative de coup d'état, bien que de très courte durée et retournée assez rapidement et sans effusion de sang, a replongé le pays dans l'instabilité. Le missionnaire, directeur spirituel du grand séminaire de Bissau, s'attarde sur la phase d'incertitude et de difficultés socio-économiques que traverse le petit pays d'Afrique occidentale, coincé entre le Sénégal et la Guinée Conakry.

"Les élections locales qui se tiendront en juin après le recensement sont attendues avec impatience. Nous espérons tous qu'elles seront libres et transparentes".

La Guinée-Bissau a une histoire fascinante, qui est également liée au héros de son indépendance - et du Cap-Vert - Amilcar Cabral et à son approche originale de la lutte contre le colonialisme, qui a inspiré les mouvements de libération politique, économique et culturelle en Afrique et dans d'autres régions du monde.

Fin intellectuel, poète et agronome, Cabral a fondé en 1956 le Partido Africano da Independência da Guiné e do Cabo Verde (PAIGC) et a conçu un processus de décolonisation qui visait non seulement la libération et l'éviction de l'oppresseur, mais aussi une véritable transformation de la société d'un point de vue culturel, économique et social. Sa mort par assassinat au début de 1973 a laissé le projet inachevé et le pays aux prises avec des coups d'État constants et une instabilité qui en a fait l'un des plus pauvres du continent.

"La situation politique, rappelle le missionnaire, reste assez tendue depuis la dernière élection présidentielle qui s'est tenue fin 2019 (au premier tour, le candidat Domingos Pereira du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert - Paigc - a obtenu 40,1% des voix tandis qu'Embaló - Madem - en a obtenu 27,6% ; mais au second tour, ce dernier a renversé le résultat en obtenant 53,5%, ndlr).

Pereira, dès le début, a affirmé qu'il y avait eu fraude et a demandé un recompte des voix, mais la Commission électorale n'a jamais accepté. La Cédéao (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) a alors accepté le résultat et confirmé le président au pouvoir. L'ONU a suivi la CEDAO et une fois que le vote a été également accepté à l'ONU, l'affaire était close, l'Europe s'est donc elle aussi ralliée à l'avis de la CEDAO.

Le principal problème de la population, poursuit le père Corbioli, est sans aucun doute d'ordre économique. Ici, tous les fonctionnaires, les employés de l'État, les travailleurs des hôpitaux et des écoles ne reçoivent pas de salaires réguliers. Les médecins fuient le pays, car vivre ici est comme une mission qu'ils n'ont évidemment pas choisie et qu'ils ne peuvent pas se permettre. Les écoles publiques ne fonctionnent pas, l'enseignement est de piètre qualité, non pas en raison de la mauvaise préparation des enseignants, mais à cause de l'absentéisme, des grèves, de la frustration.

Il existe une grande disparité entre les établissements privés et publics. Dans le privé, le personnel reçoit son salaire tous les mois. Dans les écoles publiques, les étudiants terminent massivement les 12 années et obtiennent un diplôme, mais c'est un diplôme qui ne vaut pas grand-chose. Nous le constatons avec ceux qui veulent entrer dans nos séminaires, et avec eux nous devons repartir à zéro.

Nos écoles catholiques risquent le paradoxe : nées pour répondre aux besoins des plus pauvres, elles risquent de ne pas être un lieu d'abord conçu et construit pour eux. Les gens d'ici ont perdu espoir, ils disent "oui, il y aura de nouvelles élections, mais cela ne servira pas à grand-chose". Beaucoup de jeunes partent parce qu'ils n'ont plus confiance".

Selon le rapport publié le 22 mars par la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA), il figure parmi les dix pays les plus pauvres d'Afrique, avec près de 70 % de ses 2 millions d'habitants en dessous du seuil de pauvreté.

En ce qui concerne le rôle de l'Église dans un tel contexte, le missionnaire reconnaît une totale liberté dans l'exercice des activités pastorales et éducatives ordinaires. "Nous n'avons jamais eu de problèmes, nous pouvons dire que nous jouissons d'une grande estime de la part des autres institutions. Chaque année, nous avons beaucoup de catéchumènes. Notre tâche est de semer l'espoir, d'aider à ne pas perdre la foi, tôt ou tard, il y aura des gens honnêtes qui conduiront le pays vers une plus grande prospérité", dit-il avec confiance.

"Cependant, il y a une chose qui nous a causé pas mal de problèmes ces derniers temps. Jusqu'à il y a quelques années, tous les conteneurs de matériel que nous recevions sous forme de dons du monde entier n'étaient pas soumis au paiement de droits de douane. Ils étaient exemptés à juste titre.

Malheureusement, le gouvernement a décidé d'appliquer également des droits de douane à ce type de marchandises, ce qui entraîne des coûts très élevés qui pèsent principalement sur les plus pauvres. De nombreuses institutions ont décidé de ne plus faire de dons parce qu'elles risquaient d'y perdre. C'est un problème grave qui nous complique la vie, notamment parce qu'il s'agit d'articles de santé ou d'articles scolaires".

Parmi les pays lusophones du continent, la Guinée-Bissau a été l'une des premières terres africaines conquises par les Portugais au XVe siècle, est devenue une colonie en 1870 et a été l'un des derniers pays africains à accéder à l'indépendance, en 1973.