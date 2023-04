Sénégal: Diaspora congolaise au Sénégal - L'association 'Lumière des cultures' va célèbrer son 10e anniversaire

À quelques mois du 10e anniversaire de sa création, l'association "Lumière des cultures", fondée et présidée par Sidonie Kailly Dzellat, à Dakar, au Sénégal, met en avant son dynamisme.

Au demeurant, l'initiative associative de la Congolaise Sidonie Kailly Dzellat, en novembre 2013, à Dakar, avait pour mission statutaire de coacher et d'accompagner les filles en échec scolaire, en les aidant à se réinsérer dans la société à travers des formations à divers métiers.

En parallèle, "Lumière des cultures" a mis en place le concept d'une "Soirée rumba" pour promouvoir la culture congolaise. De ce fait, cette soirée annuelle s'articule autour d'un concert et d'un dîner de gala, à Dakar ou dans une ville voisine en Afrique de l'Ouest, dédiée à la cause de la réinsertion des filles.

En 2018, la cinquième édition avait rendu hommage à Tabu Ley, l'un des pères fondateurs de la rumba congolaise.

« À chaque soirée réalisée, les fonds récoltés sont en partie réservés à l'association pour soutenir la réinsertion des filles », explique sa présidente.

Depuis septembre 2020, l'association s'est diversifiée en créant "La maison du Congo à Dakar", espace socio-culturel dédié à l'art et la culture congolaise à l'étranger. Cet espace facilite l'exposition et la vente des objets d'art du Congo : vannerie ; poterie ; sculpture et autres objets made in Congo.

Pour Sidonie Kailly Dzellat, le dynamisme de "Lumière des cultures" ne se limite pas uniquement au Sénégal. « Nous pensons obtenir l'adhésion des Congolais de l'étranger afin de nous ouvrir à tout pays, et orienter notre cible vers l'Afrique centrale en général, et plus particulièrement au Congo », dit-elle.