Congo-Brazzaville: Street culture - Rita Fabienne Lokanga promeut « Envie de lire » !

S'échappant des lourdes étagères des bibliothèques, les livres voyagent librement au hasard des quartiers de Brazzaville. Suivant les pas de Rita Fabienne Lokanga, la littérature se fait une place dans la rue ! Et ça donne : « Envie de lire » !

Presque envie d'écrire : enfin un challenge pour rehausser le niveau de la culture ! Initié par la rayonnante Rita Fabienne Lokanga et intitulé « Envie de lire », ce challenge aura certainement moins d'échos que celui du « Mopacho ». Qu'importe ! En son monde intérieur, la lecture est par essence un genre plus silencieux que la danse et ce challenge innovant, aussi intimiste soit-il, s'enorgueillit d'une certaine noblesse et d'une profondeur d'âme. « L'idée est de créer une communauté de lecteurs passionnés qui souhaitent partager leur amour de la lecture et encourager les autres à découvrir de nouveaux livres. En partageant nos livres avec des inconnus, nous pouvons aider à répandre cette passion dans nos quartiers et au-delà », explique Rita, prompte à courir les quartiers de Brazzaville pour harponner à la volée des challengers. Quoique surpris d'être ainsi abordés dans la rue, les challengers se prêtent au jeu : un seul week-end pour lire un livre offert par Rita avec pour objectif plus tard d'en faire un rendu de lecture en direct live sur le Net.

Ainsi, au petit bonheur la chance, voyagent dans la rue les bouquins de main à main, de celle de Rita Fabienne Lokanga à celle de Rina au quartier Château d'eau, de Myria là-bas au Camp clairon, ou celles encore de Michel, Roméo... Ils nous parlent tantôt de « Jazz et vin de palme », de « Mémoires de porc-épic », de « Lettre d'une inconnue », de « Notre Dame du Nil », autant de romans offerts aux passants... En chemin, on y croise des invités, comme Déborah « l'écrivaine désespérée », auteure du roman « Bienvenue à ma rivale » paru aux éditions Okiera, des donateurs de livres comme Jess Bolinger, et tout au long de ce chemin, des sourires et de la passion.

« En 2019, me basant sur mon expérience personnelle, je nourrissais déjà l'idée de faire une campagne littéraire, pour la promotion de la littérature, dans les quartiers de Brazzaville. J'avais choisi de l'appeler "Art Campagne", à l'image des campagnes d'évangélisation. Je me disais qu'il fallait à tout prix évangéliser nos quartiers ; gagner des âmes pour la littérature - mais, pas que - il faillait aussi faire du porte-à-porte, éduquer les familles sur l'importance de l'art, de la littérature, pour qu'elles arrêtent d'être le plus grand frein dans l'initiation et l'épanouissement culturel de la jeunesse », dit Rita qui, pour mémoire, cultive aussi le goût de l'écriture comme en atteste son roman « Face à la mer » paru aux Editions La Fleuvitude.

Soutenu par le Club de lecture et d'écriture, le challenge « Envie de lire » est un bien nécessaire en République du Congo et une « Street culture » qui marque la page de notre époque où l'on s'attache à lire plus facilement les SMS que poèmes, nouvelles et romans.