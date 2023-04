Congo-Brazzaville: Black Panther - « Je suis en préparation d'un featuring avec Diesel Gucci »

Organisée par le « Studio 210 », le 2 avril dernier, la sixième édition de la cérémonie de récompense des Trophées panafricains de l'excellence a décerné des prix dans plusieurs disciplines tant sur le plan artistique que sur le plan religieux, entrepreneurial et social. Black Panther a reçu le « Grand prix slam » pour son single « Mavula ». Une distinction qui a ravi l'artiste en attendant la sortie de son prochain single. Entretien.

Les Dépêches du Bassin du Congo (L.D.B.C.) : Parlez-nous du single « Mavula »...

Black Panther (B.P.) : "Mavula" est une photographie de Brazzaville. Ce titre présente à la fois la beauté, la diversité, le métissage des arrondissements de la ville, ma ville natale, qui occupe une place de choix dans mon coeur. L'inspiration de ce single m'est venue de mon amour pour le Congo au sens large. Mais aussi des constats faits sur l'architecture sociale, comportementale, de Brazzaville. L'objectif, à travers "Mavula", est de présenter une photo unique de Brazzaville au monde afin qu'elle serve de référence pour notre époque et les générations futures.

Est-ce la première distinction dont bénéficie cette chanson ?

Cette récompense est la toute première qu'obtient mon single « Mavula », mais pas le dernier, j'ose espérer. C'est une fierté et une source de motivation pour le chemin restant à parcourir.

Depuis ce titre, le public n'a plus savouré une autre signature. Travaillez-vous actuellement en ce sens pour satisfaire les amoureux du slam?

Effectivement, je suis actuellement en studio pour la préparation d'un prochain single intitulé « BlackLife3-Ma Kongolaise », en featuring avec l'artiste urbain Diesel Gucci. Le single, dont la sortie pourra avoir lieu entre fin avril et mi-mai, vante la beauté et les mérites de la femme congolaise. On a essayé le romantisme sur une musique dansante. Ce rythme s'appelle « Amapiano » et il est né en Afrique du Sud avant de conquérir le monde. En attendant la sortie de mon album « La force des mots », je promets de remettre la barre haute.

L'album pourra-t-il sortir cette année ?

On croise les doigts. On pourrait avancer un peu plus vite mais on reste confronter au problème financier. On espère pour août ou septembre 2023.

D'autres projets pour cette année ?

Je suis en pleine préparation de la deuxième édition de la compétition de slam en hommage à Alexandre Pouchkine? organisée par la Maison russe au Congo. Par ailleurs, je prévois d'organiser un spectacle de slam en juin avec un partenaire à Pointe noire, mais tout reste à finaliser. Donc, voilà en bref l'actualité que je peux partager avec le public.