Congo-Brazzaville: Portrait - Abed Colonna propose un nouvel Art fou

Initiateur du projet « Art fou » et fondateur de Co-Motive, Abed Colonna est un jeune passionné de l'art. Etudiant en chimie à l'Université Denis-Sassou-N'Guesso, il évolue dans l'univers artistique depuis six ans avec son handicap de bègue qu'il sait mettre à profit pour créer un style innovant de slam.

C'est à l'âge de 8 ans qu'Abed Colonna devient compositeur gospel. Quand il a commencé avec la musique, c'était, affirme-t-il, pour s'épanouir et triompher des réalités du divorce de ses parents qui l'affectait. " Plus proche de Dieu, j'avais du réconfort face à ce que je traversais à l'école où j'avais du mal à parler en public. J'ai commencé à écrire mes premiers chants, déjà entendus à l'église et dans mon quotidien là où tout le monde était surpris de me voir chanter sans bégayer. Cela était très aimé par ceux qui étaient touchés par ma musique. Je continuais d'écrire malgré le manque d'accompagnement. Mes parents déclaraient souvent, « la musique ne paye pas, et avec mon bégaiement, j'aurais du mal à décoller. Mais je n'arrivais pas à arrêter parce que mon flot inspiratoire était si abandon. J'ai réalisé que cela était mon appel », raconte -t-il.

De plus, il était un sujet de moquerie dans le milieu scolaire et même dans la société. Toutefois, il était peu affecté par cette stigmatisation car il avait l'ambition de surmonter ce handicap en passant par l'art de scène, en l'occurrence la musique. Aussi aurait-il mis dans sa main un stylo pour écrire des textes, question de se consoler face aux moqueries sur son handicap. Il a commencé à écrire des maximes et des poèmes qui l'ont rendu amoureux du slam. C'est alors qu'il a découvert Katos-Katos, une artiste slameuse du Congo qui, avec empathie et patience, a commencé de le coacher. Voilà comment, au travers du slam, il est entré de plain-pied dans le monde culturel et a fait de son bégaiement une particularité. "Rien ne m'empêchera d'aller plus loin", se lance-t-il comme défi.

Après, Co-Motive qui est une originalité qui dérive du coaching et de la motivation, un procédé purement adapté au monde et ses réalités. Avec ce mot-valise, Abed Colonna a créé un univers artistique appelé "Co-Motive", c'est-à-dire une forme de communication verbale ou non verbale entre deux personnes qui contribue à l'épanouissement de l'une comme de l'autre. Dans la foulée, il vient d'initier un projet pour les personnes vivant avec handicap consistant à lutter contre la stigmatisation des bègues sous le nouveau concept « Art fou ».

Un concept pour dire non à la stigmatisation des personnes vivant avec handicap. En parlant du bégaiement, Joe Biden, président des États-Unis, fut un bègue... Ils sont nombreux qui ont réussi, pourquoi pas adopter ce concept au Congo ? Il mettra en valeur la culture artistique pour la visibilité des talents et la création artistique au travers des ateliers. Grâce à ce concept, la solution au problème évoqué se trouve dans ce projet qui va sauver beaucoup d'hommes. « Seul je n'arriverai pas, mais je compte avoir à mes côtés la participation des autres artistes musiciens, slameurs, orthophonistes et acteurs culturels», affirme-t-il.