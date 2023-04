Congo-Brazzaville: Agrobusiness - Kanvie Nasira Loussilao annonce des perspectives de la coopérative LKN Business

Le secteur privé intéresse de plus en plus les femmes qui rêvent de devenir totalement autonomes. Elles s'organisent autour des projets débouchant, entre autres, sur la création des coopératives. C'est le cas de LKN Business que préside Kanvie Nasira Loussilao, plongée dans l'entrepreneuriat formel avec d'immenses perspectives pour mieux s'imposer à Brazzaville et dans les autres localités du Congo.

Dans le souci de contribuer aux enjeux socio-économiques et environnementaux du pays, la coopérative LKN Business nourrit des ambitions d'une activité durable fondée sur l'agro-industrie. Il sera alors question de promouvoir une agriculture qui propose sur le marché des produits de saison 100% naturels ; de diversifier la production de fruits; de sensibiliser la population aux bienfaits de la consommation des produits à base de fruits ; de mettre en place une macro-industrie de transformation de fruits de saison et de recyclage de résidus des fruits; enfin d'apporter une formation de la gent féminine, en particulier les jeunes filles-mères, pour leur permettre une autonomisation financière.

Cette coopérative composée de six femmes est dans l'agrobusiness, plus précisément dans la transformation des fruits en jus et salade. D'ici à quelques jours, elle produira des confitures pour marquer les quatre ans de son existence.

« L'idée de la création de notre coopérative venait d'une conversation sur le problème d'ingestion. J'ai alors réfléchi et j'ai fini par trouver la solution avec les fruits... J'ai commencé à les proposer à mon entourage qui a salué mon initiative et a servi de relais dans la promotion après avoir dégusté le produit. Finalement, nous avons décidé de mettre en place une coopérative pour permettre à d'autres femmes de devenir entreprenantes et autonomes », a expliqué Kanvie Nasira Loussilao. « L'agrobusiness englobe l'agriculture, le business, donc la vente. Nous sommes dans l'agroalimentaire, précisément dans la transformation des fruits et salade de fruits », a-t-elle précisé.

LKN Coopérative a participé à plusieurs activités sur la place de Brazzaville. La plus récente est le Marché de l'artisanat organisé par le ministère des Petites et moyennes entreprises et autres forums et expositions où elle a présenté ses produits aux Congolais.

« Nous avons présenté à ces différentes occasions nos produits que sont les salades et les jus de fruits. Les jus que nous fabriquons sont les alicaments avec tous les bienfaits qu'ils apportent dans le corps de l'homme. Le jus de Baobab, par exemple, est plein de vertus thérapeutiques », a confié la présidente qui se félicite de l'appréciation positive que le public se fait de ces produits.

« Nous sommes satisfaites de nos clients. Il suffit de goûter pour être conquis. D'où l'axe publicitaire " Méka ô kangama/Nana élengui, le goût de ça" », a-t-elle renchéri.