Congo-Brazzaville: Echanges - Les problèmes de l'Afrique au coeur d'un débat à Brazzaville

L'Association nationale de l'Union africaine de la République du Congo (Anua/RC) a organisé, la semaine dernière, un café panafricain sur le thème : « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologies pour l'égalité des sexes », avec pour sous-thème : « Sur la voix du panafricanisme, Edith Lucie Bongo Ondimba, une femme au coeur d'or ».

Ramsès Bongolo, l'un des membres de l'Anua/RC, a souligné que la grandeur d'un continent était proportionnelle à l'amour que ses habitants lui portent. La médiocrité d'un continent n'est que l'expression du manque d'ambitions, du désespoir, du pessimisme, de la résignation, du découragement, de la stagnation, de la limitation, de la démotivation et du manque d'intérêt du peuple... « Quand un peuple qui a des richesses multiformes, des ressources naturelles et des terres fertiles se permet de se jeter à corps perdu dans des embarcations de fortune ; et ce, au point de mourir noyé comme des moutons dans les eaux profondes qui séparent l'Europe et l'Afrique, il faut croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de ce peuple », a-t-il déclaré.

Pour l'Anuac/RC, au-delà de la maltraitance que l'Afrique a subie par le passé, de la traite négrière et de la colonisation, le monde actuel traverse une période de grandes turbulences... Face à ces turbulences, l'Anua/RC est persuadée que l'Afrique a du potentiel. Elle croit que la jeunesse africaine a des aptitudes susceptibles d'être développées. Cependant, tout porte à croire que celle-ci a perdu foi en elle.

Pour le président du conseil d'administration de l'Anua/RC, Fabrice Lembé Ngot, il s'agit de faire l'historique de ces femmes militantes, résistantes africaines qui ont marqué l'histoire du continent, tout en rappelant la trajectoire des figures féminines d'exception, africaines et Afro- descendantes héroïnes des indépendances, de la lutte contre les inégalités raciales, et de la sujétion post coloniale. Ainsi donc, le Café panafricain se veut un espace de libre expression et de débats panafricains, organisé pour la première fois par l'Anua/RC. « Dans le but de lier l'utile à l'agréable, nous avons jugé bon de mettre en lumière ces grandes dames qui ont contribué à sculpter le destin de l'Afrique, de par leur amour pour le continent, de par leur courage, abnégation et résilience pour la défense du territoire africain et de son patrimoine culturel. Celles que nous désignons aujourd'hui " les panafricanistes de l'Aurore". Dans cet échantillon de féministes panafricaines, nous citons Kimpa Vita, prophétesse et combattante pour l'unité, et l'emblématique et charismatique reine Nzinga, Rreine du Ndongo et du Matamba dans l'actuelle Angola », a-t-il déclaré.

Émilienne Raoul et Édith Lucie Bongo Ondimba, deux femmes aux destins glorieux

Winner Franck Palmers, écrivaine, critique littéraire, créatrice de mode, artiste-peintre, portraitiste, a focalisé son exposé autour du thème « Émilienne Raoul et Édith Lucie Bongo Ondimba », deux femmes, deux destins glorieux, unique trajectoire du devoir d'aimer. En effet, le propos de Winner Franck Palmers n'a pas été panégyrique mais factuel. Elle s'est appuyée sur les six points suivants : saisir une portion de la vie pour cerner un geste scripturaire ; rencontre et non-rencontre ; un amour qui se détache du nombrilisme et de l'ethnocentrisme ; beauté d'essence africaine à cheval entre le naturel et le design ajouté ; humilité et générosité remarquables ; actions positives comme épouse.

Parlant des actions positives comme épouse, Winner Franck Palmers, persiste et signe, « La femme sage bâtit sa maison ». Fidèle sur toute la ligne, elle aime son époux et l'honore. Elle a plus de valeur que les perles. Émilienne Raoul et Édith Lucie Bongo Ondimba ont été des épousées modèles, suscitant respect et admiration. En effet, ayant fondé son analyse sur des critères de cohérence et de pertinence, son propos trouve sa légitimité dans la véridicité, l'interactivité et donc dans la relation humaine. La beauté physique étant quelquefois éphémère, approximative, relative et tributaire des canons spatio-temporels, ces femmes ont su conférer à leur physique ravissant le sceau éternel de la sagacité pérenne, de la cognition féconde et des qualités morales dont l'amour... Elle s'est référée des recueils poétiques comme « Pour Édith » du ministre Anatole Collinet Makosso, « Météore » du député Félix Ibara, « La survivance des lumières » de l'écrivain Malachie Cyrille Roson Ngouloubi, « Lumière stellaire » et « Émilienne Raoul, déesse du mbongi » de Winner Dimixson Perfection ont vu le jour.

L'écrivaine Virginie Awé Ngolo, pour sa part, a retracé l'histoire d'Edith Lucie Bongo Ondimba. Née le 10 mars 1964 à Brazzaville, elle a été une étoile, un météore, a-t-elle dit. Très intelligente et éclairée, à l'âge de 25 ans, elle avait soutenu sa thèse sur les maladies infantiles. Femme de feu président du Gabon, Omar Bongo Ondimba, depuis 1990, elle a rendu l'âme le 14 mars 2009 à Rabat, au Maroc... L'écrivaine Virginie Awé Ngolo, a évoqué également quelques témoignages vécus avec cette grande dame.

Prenant la parole au cours de cette cérémonie, Obambé Ngakosso a fait un exposé sur les pionniers du panafricanisme, en s'appuyant sur l'histoire du Ghana de Nkwame Kruhma. Ce dernier, lorsqu'il passe président du Ghana, soutient financièrement les pays africains non indépendants. « L'indépendance du Ghana n'aura aucun sens tant qu'il y aura encore certains pays africains colonisés », martelait Kwame Nkrumah. Et le président Thomas Sankara de dire : « La meilleure façon de nous aider, c'est de nous aider à passer de votre aide ».