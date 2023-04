Tunisie: A une semaine de la fin du mois saint - Et la fête continue à Kairouan

Ramadan touche à sa fin. Ses jours et ses nuits défilent si vite pour se retrouver, dès la 2e moitié du mois saint, en pleins préparatifs pour l'Aïd El Fitr. Ainsi, Kairouan fait la fête !

Durant les dix derniers jours qui précèdent l'Aïd El Fitr, avec un élan solidaire et religieux tout particulier, des cérémonies de circoncision gratuite vont avoir lieu au Mausolée Sidi Sahbi, où on préparera de grandes quantités de couscous à l'agneau et au tajine pour tous les visiteurs.

En outre, dans tous les lieux de culte, on multiplie les prières et les introspections, dont le point culminant coïncidera avec «La nuit du Destin», lors de laquelle une cérémonie officielle aura lieu à la Grande Mosquée Okba, en présence d'un grand nombre de fidèles, mais aussi d'autres gouvernorats. Ainsi, on pourra assister à une conférence théologique, suivie d'invocations et de chants liturgiques, puis de la distribution de prix aux lauréats du concours de récitation et de mémorisation du Coran.

Aïd El Fitr et les douceurs

D'un autre côté, comme l'Aïd El Fitr est bien ancré dans nos traditions, il est célébré avec beaucoup d'éclat et revêt une dimension religieuse, civilisationnelle et sociale, synonyme de cadeaux, de jouets, de belles tenues et de nouveaux costumes.

Pour cette année, comme les vêtements de prêt-à-porter sont trop chers (une jolie robe brodée pour une gamine de 10 ans vaut 150D, un costume pour enfants est à 180D, etc.), beaucoup de parents ont opté pour l'achat de tissus et leur confection par des couturiers bien connus pour leur savoir-faire. L'Aïd El Fitr est également une occasion de se réconcilier avec les proches, les amis et même les frères que des questions d'héritage ont séparés.

Cela, sans oublier bien sûr la préparation de gâteaux, chacun selon son budget. Parmi les pâtisseries très prisées, on pourra citer le fameux makroudh à la pâte de dattes, la succulente baqlawa aux pistaches, la samsa aux amandes, le kaâk ouarqa, les dattes farcies, les boulettes noisettes, le kaâk ambar, ainsi que les ghraïbas au sorgho, aux pois-chiche ou à la farine.

Alors que quelques jeunes mariées jettent leur dévolu sur la belle-mère qui accepte de les assister à accomplir cette tâche séculaire. D'autres, débordées par leur boulot, préfèrent s'approvisionner en gâteaux auprès des différentes pâtisseries, dont les prix sont de plus en plus exorbitants.

Par ailleurs, les responsables régionaux et les différentes ONG vont distribuer des produits alimentaires, des vêtements neufs et des jouets aux familles nécessiteuses et aux laissés-pour compte dans de bonnes conditions, sachant que cette fête est célébrée en tant que rite à caractère religieux, et ce, dans une ambiance de recueillement, de solidarité et de grandes retrouvailles.

En somme, c'est dans une ambiance de convivialité que tout le monde accueillera l'Aïd El Fitr où l'émotion spirituelle et le plaisir terrestre se rejoignent dans un vibrant allégro.

Les campagnes de contrôle économique s'intensifient

Les 50 brigades de contrôle économique relevant de la Direction régionale du commerce ont relevé 307 infractions économiques au cours des 15 premiers jours du mois de Ramadan, à l'issue de 1.044 visites. Ainsi, les équipes de contrôle, mobilisées dans toutes les délégations de la région, ont procédé à la saisie de 1.712 litres d'huile subventionnée, 848 k de riz, 286 k de banane, 55 tonnes de pommes, 350 k de farine, 31 tonnes de semoule, 566.088 bouteilles d'eau minérale et 67.800 oeufs.

Et durant la 2e quinzaine du mois saint, on veillera à la lutte contre les pratiques spéculatives, les hausses illégales des prix et le non-respect des règles d'hygiène surtout dans les cafés, les pâtisseries, les boutiques de prêt-à-porter et de chaussures, sans oublier les commerçants de fruits secs.