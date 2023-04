Congo-Brazzaville: Musique - Fredy Massamba revient sur scène avec « Trancestral »

Après plusieurs années d'inspiration, de collaboration et de tournage international, Fredy Massamba revient avec un nouvel album intitulé « Trancestral », qui signifie la transe que procure la joie de retourner aux racines. Cet album sera disponible sur toutes les plateformes le 28 avril, suivi d'un concert le 13 mai, à Paris.

Produit par Freddy Massamba, Didier Touch et Rodriguez Vangama, le disque enregistré entre Yaoundé, Bruxelles, Paris et Montréal navigue entre hip-hop, soul, rumba congolaise et rythmes traditionnels d'Afrique centrale. On y retrouve, par ailleurs, dans ce nouvel album la participation des artistes d'Afrique, d'Europe et d'Amérique tels que Lokua Kanga de la République démocratique du Congo, Djely Tapa du Mali, Wandah du Congo, Suka Ntima du Rwanda et Funkis du Cameroun.

Coédité par RFI talent et Hangaa, à travers un jeu de chant polyphonique mixé dans un groove imparable de sonorités des peuples ruraux et urbains, le disque de Freddy Masamba fait voyager le public au coeur du royaume de son enfance. Il transmet, par ailleurs, son héritage afro-européen à travers un univers empreint d'histoire et d'opportunisme, en s'inspirant du passé pour chanter le présent. Déjà, en octobre dernier, l'un des titres de cet album, « Keriko », a été mis sur la toile. Il est une interpellation collective sur la notion du partage et sur les conséquences de l'orgueil dans la société, nanti d'une qualité artistique à la hauteur du chanteur.

Né le 4 octobre à Pointe-Noire, Fredy Massamba est un auteur compositeur et interprète congolais. Il s'illustre dans la soul, le hip-hop, le funk ainsi que dans les polyphonies africaines. Il n'est pas arrivé dans le monde de la musique par hasard. De son père lui vient son amour pour la musique. Quant à sa maman, elle chantait dans une chorale grégorienne. C'est en écoutant la radio que Fredy Massamba découvre la rumba congolaise dès son plus jeune âge. A 14 ans, il intègre la chorale où il commence à chanter et à jouer la percussion. En 1991, il fait partie du célèbre groupe de percussion Les tambours de Brazza et commence une tournée mondiale. En 1997, il est contraint de quitter son pays à cause de la guerre qui y éclate.

En Europe, il s'impose comme artiste talentueux et respecté pour son professionnalisme et l'étendue de son registre musical. Il est sollicité dans de nombreux featuring et collaborations avec des artistes de la World musique tels que Zap Mama, Didier Awadi ou Manou Gallo. Quand il sort "Ethnophonie"', son premier album solo, il est kora awards 2012 à Abidjan, dans la catégorie Meilleur artiste masculin d'Afrique centrale. Après une tournée internationale, il revient avec un nouveau projet « Makassi », un opus produit par Fredy Hirshy qui avait auparavant collaboré aussi dans son précédent opus mixé à New York. L'artiste est depuis une douzaine années sur le devant de la scène avec des tournées dans le monde, ponctuées par des succès dans presque tous les continents, en Afrique, en Europe, aux Amériques, en Asie.