Congo-Brazzaville: Mony Mbanzoulou - « L'imagination est personnelle, authentique et unique »

interview

Grâce à ses vidéos sur la coiffure et le maquillage féminin, depuis peu, l'influenceuse Mony Love Mbanzoulou est devenue la première tiktokeuse congolaise à avoir atteint la barre d'un million d'abonnés sur le réseau social chinois. Dans un entretien, la jeune congolaise nous renseigne davantage sur cette performance.

Depuis quand êtes-vous devenue influenceuse sur TikTok et qu'est-ce qui vous y a motivé ?

Je me suis lancée dans cette profession depuis 2021. Au début, je le faisais juste pour passer le temps et m'amuser. Après avoir posté ma première vidéo, les choses avaient pris une autre tournure. Au bout de 24 heures, j'avais réalisé 80 000 vues et j'étais agréablement surprise. J'ai donc compris que j'avais un talent, en quelque sorte un don pour ce travail. Et depuis là, j'avais mis du sérieux et les choses vont de mieux en mieux.

Récemment vous avez atteint la barre d'un million d'abonnés sur TikTok. Quelles sont vos impressions ?

Je suis fière de moi et suis heureuse pour ma carrière d'influenceuse et de tiktokeuse. Je me rends compte que je ne me suis pas trompée de profession. Ce résultat me conforte dans mon choix, mes rêves et mes objectifs.

Selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine de ces excellents bons résultats ?

Je pense que c'est le sérieux que je mets dans mes créations de coiffure et de maquillage. Je ne fais pas les choses à moitié, je suis hyper créative et originale. Je n'imite personne et ne créée que des choses qui existent dans mon imagination. L'imagination est personnelle, authentique, unique et univoque. En plus, je ne me laisse pas dominer par mon handicap, l'albinisme. Je l'utilise plutôt comme une arme puissante dans ma profession.

Quels sont vos projets ?

Dans un futur proche, j'envisage de créer une société de soins, de beauté et de coiffure. Elle sera mise à la disposition de tous mes compatriotes, femmes comme hommes, petits ou grands. J'accorderai une attention particulière aux personnes souffrantes de l'albinisme. A cet endroit, elles seront conseillées non seulement sur la façon de se coiffer et de se maquiller, mais aussi sur la façon d'entretenir leur peau et la qualité des produits à utiliser. Aussi, je mettrai en place une société de mannequinat. Elle aura pour but de promouvoir le mannequinat congolais en particulier et africain en général à l'échelle mondiale.

Votre message à l'endroit des jeunes Congolais ?

J'aimerai dire aux jeunes de croire en leurs rêves, de ne rien lâcher. Le courage, la patience et l'endurance sont les trois valeurs à développer pour parvenir à réaliser leurs rêves les plus fous.