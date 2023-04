Congo-Brazzaville: Le saviez-vous? Quelques monuments culturels et touristiques de Brazzaville

Fondée le 3 octobre 1880, à l'emplacement des anciens bourgs précoloniaux globalement désignés par le nom de Nkuna et dont les principaux étaient Mpila et Mfoa, Brazzaville qui se situe au Sud de la République du Congo, dans le département du Pool, recèle un patrimoine très riche et varié tant naturel que culturel.

La basilique Sainte-Anne

La basilique Sainte-Anne est située au croisement des avenues Orsi et de l'Indépendance. Sa construction a commencé dans les années 1940 à la demande du père Nicolas Moysan et de Mgr Paul Biéchy. Elle est un monument construit en souvenir des pionniers de l'Afrique équatoriale française dont Brazzaville était la capitale. Beaucoup de noms sont donnés à Sainte-Anne tels « Sanctuaire souvenir de la France-libre », « Basilique de la liberté ». Elle est l'oeuvre de l'architecte Roger Lelièvre, plus connu sous le nom de Roger Erell. Détruite pendant la guerre que le Congo a connue en 1997, la basilique Sainte-Anne a été reconstruite entre juillet 2010 et janvier 2011.

La cathédrale Sacré-Coeur

Construite à partir de 1892, la cathédrale Sacré-Coeur est l'oeuvre de Mgr Philippe Prosper Augouard. Ce bâtiment a connu plusieurs travaux de réaménagement tout en gardant son architecture. Il a été modifié en 1952 par l'architecte Roger Erell, puis en 1982 et en 1993.

L'Ecole de peinture de Poto-Poto

L'Ecole de peinture de Poto-Poto a été créée en 1951 par Pierre Lods. Elle est la première école de peinture en Afrique noire. Plusieurs artistes congolais et étrangers y ont appris la peinture dont les plus anciens sont Ossali, Odongo, Ouassa, Gotène et Gavouka.

Le fleuve Congo

Le fleuve Congo, en descendant le courant après Kintélé, prend l'allure d'un grand lac parsemé d'îles dont la plus grande est celle de Mbamou. Les premiers explorateurs qui sont arrivés sur ce site l'ont appelé « Stanley Pool ». Le Stanley Pool a toujours été une voie de communication pour la population qui vit sur les deux rives du fleuve Congo et se retrouvait autrefois au marché de Mpumbu (Mfoa) pour vendre et acheter divers produits.

Les rapides de Kintamo

A l'endroit où la rivière Djoué se jette dans le fleuve Congo, dans le premier arrondissement de Brazzaville, Makélékélé, on peut voir les rapides de Kintamo. C'est un spectacle de toute beauté. L'explorateur anglais, Stanley, a décrit ce site pour la première fois, le 12 mars 1877, comme une beauté impressionnante, rarement égalée et comme une réserve à sauvegarder.

Le CFRAD ou l'Alliance française

Le bâtiment qui abrite le Centre de formation et de recherche en art dramatique (CFRAD) fut l'un des centres culturels créées pour les distractions des colons blancs en dehors des deux autres basés dans les quartiers indigènes de Poto-Poto et de Bacongo, pour l'élite africaine. Du 30 janvier au 8 février 1944, s'est tenue dans ce bâtiment, autour du président français, le général De Gaulle, une conférence dite " La conférence de Brazzaville" qui regroupa les gouverneurs de l'Afrique équatoriale française sur l'égalité des droits et devoirs.