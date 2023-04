Congo-Kinshasa: En prévision des échéances électorales, FENAPHACO - Me Pindu Patrick prépare les PVH sur le profil idéal d'un candidat

Avec l'appui financier de l'IRI et l'USAID, la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap du Congo (FENAPHACO) a lancé, mardi 11 avril 2023, à la Cathédrale Notre Dame d'Afrique, la campagne de conscientisation, d'information et de sensibilisation des femmes et jeunes vivant avec Handicap sur le Profil Idéal d'un candidat aux élections Présidentielle, législatives nationales, Provinciales et municipales.

Sous la férule de Me Pindu Patrick, Coordonnateur national de la FENAPHACO, ces femmes et jeunes vivant avec handicap ont été également outillés sur le cadre légal des élections, l'importance de vote et le contentieux électoral. Une occasion pour Me Pindu Patrick d'endoctriner ses semblables sur un vote utile et responsable. C'est dire qu'il ne sera pas question le jour du vote qu'une personne vivant avec handicap soit manipulée pour voter un candidat qui ne répond pas aux critères énumérés par la FENAPHACO.

"Comme vous le savez déjà, nous avons sensibilisé beaucoup de personnes vivant avec handicap à travers le fonds de l'USAID, dans le cadre du projet d'appui et de renforcement de la participation citoyenne des personnes vivant avec handicap au processus électoral en RDC. Nous les avons sensibilisés pour les mobiliser à pouvoir s'enrôler massivement, c'est-à-dire, pour s'inscrire sur les listes électorales. Maintenant que nous arrivons à la fin de ce processus d'enrôlement, il est important que nous puissions sensibiliser et mobiliser les personnes vivant avec handicap sur le vote, son importance.

C'est pourquoi, nous nous sommes réunis ici pour leur parler du vote, du profil idéal pour un candidat à voter pour l'élection présidentielle, élections législatives et provinciales et aussi, leur parler sur l'attitude que doit avoir un électeur-personne vivant avec handicap afin d'arriver à un scrutin crédible, apaisé, transparent et inclusif", a précisé Me Pindu Patrick.

Pour la FENAPHACO, les personnes vivant avec handicap voteront des candidats qui ont des programmes et projets en leur faveur. C'est dire que les candidats aux élections prochaines feront un contrat social auprès des personnes handicapées, qui doivent élaborer des cahiers des charges à présenter aux candidats qui auront l'amour, après le vote, de lutter pour l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec handicap sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo.

"Nous avons commencé avec la ville de Kinshasa ; la semaine prochaine, nous allons poursuivre avec le Kongo Central, puis Gemena, pour continuer à mobiliser les personnes vivant avec handicap sur le processus électoral", annonce Me Pindu.

Dix recommandations d'un électeur vivant avec handicap

Pour un scrutin apaisé, libre, crédible et transparent, la FENAPHACO recommande aux personnes vivant avec handicap, entre autres, de voter sans peur ; voter une bonne politique et un programme de société salvateur ; de ne prêter foi aux promesses démagogiques ; de décider de l'avenir du pays, de ne pas voter les partis politiques qui usent de la corruption ; de voter avec foi ; de voter la paix et justice ; de voter la liberté ; de voter dans la tolérance ; de ne pas faire des élus les débiteurs.

Profil d'un candidat éligible

M. Léonard Kanga, expert en questions électorales, a focalisé son intervention sur le profil idéal d'un candidat éligible aux élections. Pour lui, un candidat doit être un véritable patriote qui a un projet de société plausible. Et, qui a un sens de responsabilité élevé.

"Les candidats doivent prouver ce qu'ils ont déjà fait et réaliseront pour les PVH. Ils doivent avoir, entre autres, la nationalité congolaise, être marié et si possible, être un père ou une mère de famille, avoir un sens humain, être honnête et droit afin de veiller à la paix sans s'aligner sur le tribalisme, l'éthnicisme, le favoritisme, le clientélisme et l'arrogance", a souligné M. Léonard Kanga.

Il y a lieu de noter que toutes les questions des participants ont trouvé des réponses satisfaisantes.

Plusieurs thèmes ont été développés à ces assises, à savoir : "Leadership et participation des femmes et des jeunes vivant avec handicap à la vie politique" ; "les dix recommandations d'un électeur personnes vivant avec handicap pour un scrutin libre, apaisé, crédible, inclusif et transparent" ; "le profil idéal d'un candidat pour les élections législatives nationales et provinciale et présidentielle et, enfin, "l'importance du vote pour les femmes et des jeunes vivant avec handicap".