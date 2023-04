Congo-Kinshasa: Kinshasa - Youyou Omba conscientise les femmes et jeunes filles à l'utilisation responsable du numérique

Youyou Omba Wembo, professeure à l'école informatique des finances et experte électorale a, au cours d'une cérémonie de la clôture du mois dédié à la femme tenue mardi 11 avril 2023 au ministère des finances à Kinshasa-Gombe, conscientisé les femmes et jeunes filles à l'utilisation responsable de l'outil numérique. Cette rencontre a réuni les participants autour du thème : "Pour un monde digital inclusif : innovations et technologies pour l'égalité de sexes".

Dans son intervention, Youyou Omba a préconisé une utilisation plus adéquate des réseaux sociaux par les femmes, pour s'auto instruire et se former. Elle pense que les applications comme watshap, Facebook et tik-tok, ne sont pas faits seulement pour l'envoie des photos, des vidéos et audio ou regarder des scènes obscènes, mais c'est aussi pour s'instruire. «Les femmes doivent savoir utiliser d'autres fonctionnalités qui les mettront au même niveau que les hommes dans la compétition », a-t-elle fait noter.

Dans son intervention, par ailleurs, elle s'est appesantie sur le sous-thème "Egalité des sexes", dans lequel elle a expliqué que l'égalité entre l'homme et la femme n'est pas physique, mais c'est en terme des droits et des dignités.

Omba Youyou a insisté sur l'égalité des sexes dans les droits, dignité, avantages au travail, égalité des sexes dans les fonctions de direction. Pour cette question, elle suggère à ce que l'on mette la femme dans les mêmes conditions que l'homme pour contribuer au développement durable au niveau national, dans la politique, l'économique, la culture, bref dans la société.

Plus loin, elle plaide pour qu'il ait les mêmes avantages et privilèges entre l'homme et la femme, dans tous les espaces. Cette experte en question électorale atteste que les femmes sont les partenaires à côté des hommes pour un bon avancement des choses.

En outre, elle a aussi montré l'importance de la connaissance de nouvelles technologies et innovations dans les outils modernes notamment: internet, téléphone portable, logiciel, tablette etc.... « Les femmes doivent avoir la maitrise de nouvelles connaissances. C'est pour leur intérêt...», a-t-elle conclu.