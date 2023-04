Congo-Kinshasa: Structures Standards - Les Cadres et Agents dans un sit-in chez Christophe Lutundula

Les Cadres et agents, lauréats du concours des Structures Standards 2ème Vague, organisé conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière, spécialement aux articles 5-7, 72 et 82 de la loi n°16/013 du 15 juillet 2016, dans le cadre des réformes de l'Administration publique, ont battu le pavé, ce jeudi 13 avril 2023.

Au cours d'un sit-in devant l'entrée principale du bâtiment qui abrite le Cabinet du Vice-premier ministre, ministre des Affaires Etrangères et Coopération Internationale, ces cadres et agents ont manifesté leur ras-le-bol pour réclamer à cor et cri, leurs notifications et mise en service, qu'ils attendent depuis une année et quatre mois.

Affectés suivant l'arrêté ministériel n°008/2022 du 27 janvier 2022, du VPM, ministre de la Fonction Publique Jean-Pierre Lihau, seul compétent et attitré en matière de gestion des ressources humaines de l'Etat, ces infortunés n'ont jamais été notifiés ni prendre possession de leurs postes dans les nouvelles administrations où ils ont été affectés.

Alors que dans leurs anciennes administrations, ils ont été rayés des listes des effectifs et privés de tous les avantages qu'ils avaient auparavant. Ils sont tous, personnels de carrière de service public de l'Etat.

Pourquoi le VPM Lutundula ? Alors que c'est une question purement administrative qui devrait préoccuper les deux secrétaires généraux ?

C'est parce que, d'après les informations, le VPM Lutundula serait à la base du refus de les notifier aux dires de deux Chefs des administrations ci-haut citées qui n'attendent que l'avis favorable de leur tutelle pour s'exécuter. Qu'à cela ne tienne, le SG des Affaires Etrangères avait déjà fait un pas, en initiant une note technique annexée d'une lettre de transmission qu'il a adressée à son ministre de tutelle. Sur base de cette note, le VPM Lutundula a souscrit favorablement à la demande de son SG, en faisant des annotations allant dans le sens d'un avis favorable.

Encadrés par le Syndicat «Transparence et Justice Sociale » TJS en sigle, lors du Sit-in, les cadres et agents ont été reçus par le conseiller en charge de l'Administration. Ce dernier a affirmé que le VPM Lutundula a accordé son avis favorable sur base des annotations faites à la note technique lui adressée par le SG aux Affaires Etrangères. Il revient donc au Conseiller administratif d'apprêter le projet de la lettre qui doit être portée à la signature du VPM des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale pour donner l'ordre aux deux Secrétaires généraux de notifier ces lauréats des structures standards 2ème vague. Et ce, tenant compte du nouveau cadre organique, des postes vacants et du profil de chacun.

A en croire le Chef de Division Guydoux et son collègue Francis, tous deux mandatés au bureau du Conseiller Administratif, ce dernier a déjà préparé cette lettre à soumettre à la signature de l'autorité de tutelle. Ce qui est une avancée considérable sur ce dossier.

Pour la petite histoire, sur les 12 ministères pilotes concernés par les Structures Standards à compétences horizontales, seules, trois administrations qui continuent à faire marcher les Standardistes. Il s'agit des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Hydrocarbures. Le reste des ministères soit, les dix autres ont déjà notifié et mis en service les leurs.