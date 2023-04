Sénégal: BRVM - Le titres SICOR Côte d'Ivoire réalise la plus forte hausse de cours ce 14 avril 2023.

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 14 avril 2023 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre SICOR (Société Ivoirienne de coco râpé) Côte d'Ivoire a réalisé la plus forte hausse de cours du marché des actions avec +7,48%.

Le cours de cette valeur passe ainsi de 5 950 FCFA la veille à 6 395 FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce 14 avril 2023, soit une augmentation de 445 FCFA.

Sicor Côte d'Ivoire occupe ainsi la tête du TOP 5 des plus fortes hausses de cours devant les titres NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 5,26% à 5 000 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 4,29% à 730 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 3,85% à 675 FCFA) et Total Côte d'Ivoire (plus 2,38% à 2 150 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 2,42% à 1 210 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 0,79% à 625 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (moins 0,36% à 1 395 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 0,30% à 3 330 FCFA) et Total Sénégal (moins 0,19% à 2 585 FCFA).

La valeur des transactions s'est établie à 329,553 millions de FCFA contre 1,006 milliard de FCFA la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions a augmenté de 27,007 milliards, passant de 7402,946 milliards de FCFA la veille à 7429,953 milliards de FCFA ce 14 avril 2023.

Celle du marché obligataire est restée stationnaire à 9986,414milliards de FCFA.

Contrairement à la séance précédente, tous les trois indices sont en hausse. L'indice composite (l'indice général de la Bourse) progresse ainsi de 0,37% à 199,72 points contre 198,99 points la veille.

Pour sa part, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a gagné 0,38% à 99,90 points contre 99,52 points la veille.

Concernant l'indice BRVM Prestige (qui regroupe l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a enregistré une progression de 0,30% à 103,75 points contre 103,44 points la veille.