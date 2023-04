Guinée: Livre hommage à Benoît XVI - Le cardinal Sarah dénonce les « loups » qui « rôdent » au Vatican

«Il possédait un regard de père et un sourire d'enfant», se souvient le cardinal Robert Sarah, préfet émérite de la congrégation pour le Culte divin et la discipline des sacrements, dans Il nous a tant donné, un livre rendant hommage à la figure de Benoît XVI, édité par Fayard et publié le 12 avril 2023.

Le cardinal Sarah insiste sur l'héritage du pape allemand dans le domaine liturgique et dénonce des manoeuvres au sein de la Curie romaine. L'ouvrage de 250 pages rassemble des méditations du cardinal guinéen sur celui qu'il décrit comme son «maître spirituel ». Il dresse un portrait spirituel et psychologique de Benoît XVI, et le complète avec des textes qu'il a consacrés à la figure du pontife depuis sa démission. Avec une sélection d'écrits du pape.