Guinée: Labé - Un voleur pris avec un plan de génie

Dans la soirée du mercredi à l'heure de la fermeture du marché, un fait des plus insolites s'est déroulé. Un garçon aux intentions douteuse s'est dissimulé dans un sac vide de riz capacitif de 100 kg coincé entre deux kiosques et portant sur lui un burin et un marteau.

Le jeune homme avait presque réussi son camouflage quand une dernière vérification de routine a permis de découvrir ce manège.

La police municipale a vite été alertée et est venu trimballer le jeune homme et ses outils pour leur siège contigu au marché.

Interrogé le petit voleur présumé prénommé Hassimiou raconte une première fois qu'il est de Thiangel Bory avant de parler de Mali Yembering, il prétend être ferrailleur sans contrat et estime être arrivé à Labé la veille.

"J'étais adossé à une table et un portefaix m'a trouvé sur place pour me demander ce que ce sac faisait près de moi, il a dit que comme j'ai un marteau et un burin je suis venu voler, il a dit aussi regarde ta tête, c'est celle d'un voyou j'ai dit certes, j'ai mauvaise mine mais ça ne fait aucunement de moi un voleur et je n'ai pas l'intention de voler quoi que ce soit..." .

Le garçon devait passer sa première nuit au commissariat central de police jeudi assure Ambassadeur, un des responsables de la garde communale qui précise que si la main est mise sur un voleur qu'il ait ou non réussi son coup, il est déposé au commissariat central.