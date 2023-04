Congo-Kinshasa: Kwango - Situation difficile pour près 190 enfants non accompagnés dans des camps de déplacés

Environ 190 enfants non accompagnés à la suite des événements de Kwamouth vivent une situation humanitaire précaire au camp de déplacés dans la province du Kwango, alerte le cadre de concertation provinciale de la société civile.

Les services des affaires sociales de Kwango ont identifié au moins 185 enfants non accompagnés. Leur âge varie de 2 à 5 ans et plus. Pour la plupart, leurs parents ont disparu après l'attaque contre le village Kinsele dans le territoire de Kwamouth(Mai-Ndombe).

Ces enfants sont en rupture de scolarité et manquent de tout.

Le président du cadre de concertation provinciale de la société civile du Kwango, Lucien Lufutu, alerte sur une situation assez préoccupante :

« La situation des enfants non accompagnés parmi les enfants déplacés de Kwamouth et ses environs est tellement grave que nous avons intérêt de nous prononcer pour solliciter une assistance pour eux. Ainsi, sur les 4891 enfants vers le Kwango, nous comptabilisons en ce moment, plus de 184 enfants non accompagnés par le fait que les parents ont été pourchassés et se sont déplacés sans tenir compte des enfants qu'il fallait protéger ».

Il plaide pour une assistance urgente du gouvernement en faveur de ces enfants.

« Ces enfants se retrouvent aujourd'hui à l'entrée de la province du Kwango et ont besoin d'une assistance humanitaire holistique. Voilà pourquoi, le cadre de concertation provincial de la province du Kwango plaide pour une assistance holistique de ces enfants dont le problème de scolarité se pose, surtout que leurs lieux de logement ne sont que des églises, des écoles et des bars », a déclaré Lucien Lufutu.