Cote d'Ivoire: Recouvrement des recettes fiscales en 2023- La Dgi recouvre 810, 9 milliards de Fcfa au premier trimestre

La Direction générale des impôts (Dgi) a organisé ce 14 avril 2023 au Radisson Blu Hôtel- Abidjan, son séminaire bilan du troisième trimestre 2022, sous la présidence de M. Sanogo Moussa, ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat représenté par M. Adama Sall, directeur de Cabinet. A l’occasion, le Dg de cette régie financière, Ouattara Abou Sié, a indiqué que la Direction générale des impôts (Dgi) a recouvré 810, 9 milliards au premier trimestre 2023, pour un objectif de 796,9 milliards Fcfa, soit un écart positif de 14 milliards Fcfa pour un taux de réalisation de 101,7%. En comparaison avec les réalisations du premier trimestre 2022, les recettes sont en hausse de 86,4 milliards de Fcfa soit une croissance de 11,9%.

En termes de perspectives, les objectifs de recettes de la Dgi pour le deuxième trimestre 2023 sont fixés à 1 114,6 milliards, en hausse de 15,9% par rapport aux recouvrements de la même période en 2022. Aussi, M. Ouattara Abou Sié a précisé que ces bons résultats ont été obtenus, essentiellement grâce à la bonne tenue de l’activité économique ainsi que la poursuite de la digitalisation et le renforcement de l’encadrement de proximité.

Afin de maintenir les bons résultats déjà enregistrés, l’administration fiscale dispose de leviers internes qui devraient permettre la réalisation de l’objectif. Il s’agit entre autres : des acquis de la politique de digitalisation des services, de la qualité des ressources humaines pour booster le contrôle fiscal et la poursuite du renforcement de l’encadrement des services. Mais aussi et surtout la poursuite des actions de communication.

Au nom du ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, le directeur de cabinet Adama Sall a salué les responsables de cette administration fiscale et l'ensemble des agents pour les résultats obtenus. Il leur a demandé surtout de dédoubler d'efforts pour l'atteinte de l'objectif 2023 assigné par gouvernement à la Dgi. Ce séminaire réuni l'ensemble des membres du comité de direction élargi, des sous-directeurs et chefs de service désignés.

Le séminaire a pour thème central : « Analyse des résultats du premier trimestre 2023 et perspectives pour le deuxième 2023 ». Outre le thème principal, les participants ont planché sur l'apurement des arriérés fiscaux au regard des droits constatés, le bilan de l'exploitation des informations transmises par la direction des enquêtes, du renseignement et de l'analyse-risque et perspectives.

De la maîtrise qualitative du fichier, mise à jour des obligations des contribuables, les activités 2023 dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique. A noter que cette rencontre de travail réunit l’ensemble des membres du Comité de direction élargi, des sous-directeurs et chefs de service désignés.

